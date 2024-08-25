حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 8 (كونا) --
الخامس والعشرون من أغسطس
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1952 - وفاة الشيخ عيد ابداح المطيري أحد علماء الكويت وتاجر لؤلؤ وكان شغوفا بطلب العلم رغم فقدانه البصر حتى أصبح مدرسا في المعهد الديني وإماما في أحد مساجد منطقة شرق.
1982 - فرقة مسرح الشباب تقدم أول عرض مسرحي لها بعنوان (قاضي المحكمة).
1990 - مجلس الأمن يصدر القرار رقم 665 الذي وافق فيه على استخدام القوة البحرية في منطقة الخليج لضمان الالتزام بتنفيذ العقوبات الاقتصادية الإلزامية المفروضة على العراق.
2002 - السباح الكويتي عبدالله الدريع يحرز الميدالية الذهبية لسباق 100 متر فراشة بزمن 01ر1 دقيقة في منافسات البطولة الآسيوية للألعاب المائية للمراحل السنية التي أقيمت في الصين.
2009 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يصدر مرسوما بالموافقة على انضمام الكويت لاتفاقية إنشاء المنظمة الدولية لقانون التنمية ومقرها العاصمة الإيطالية روما.
2012 - الكويت تتبرع بمبلغ 450 ألف دولار لمصلحة صندوق الامم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ.
2012 - فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية يعلن انتشال سفينة خشبية غارقة قرب ساحل البدع يقدر وزنها بنحو 60 طنا كانت تمثل مشكلة بيئية وملاحية.
2013 - طائرة تابعة للقوة الجوية بالجيش الكويتي تصل إلى السودان حاملة معونات للمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت بعض المناطق السودانية قدرت قيمتها بمليونين و500 ألف دولار أمريكي.
2016 - مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يقرر حل مجلسي إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية وتعيين لجنتين وطنيتين مؤقتتين لإدارة شؤون اللجنة الأولمبية والاتحاد لمدة ستة أشهر وذلك بسبب مخالفات وتجاوزات مالية.
2020 - وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي يصدر قرارا بأن تكون الدراسة (عن بعد) لجميع المراحل التعليمية في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي (2020/2021) وذلك في إطار اجراءات مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).
2022 - اتحاد المصارف العربية يعلن حصول الكويت على المرتبة الرابعة بالنسبة لعدد المصارف التي دخلت لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم. (النهاية)
م ب ر / ن س ن
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