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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

8/25/2024 9:19:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 8 (كونا) --

الخامس والعشرون من أغسطس
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1952 - وفاة الشيخ عيد ابداح المطيري أحد علماء الكويت وتاجر لؤلؤ وكان شغوفا بطلب العلم رغم فقدانه البصر حتى أصبح مدرسا في المعهد الديني وإماما في أحد مساجد منطقة شرق.
1982 - فرقة مسرح الشباب تقدم أول عرض مسرحي لها بعنوان (قاضي المحكمة).
1990 - مجلس الأمن يصدر القرار رقم 665 الذي وافق فيه على استخدام القوة البحرية في منطقة الخليج لضمان الالتزام بتنفيذ العقوبات الاقتصادية الإلزامية المفروضة على العراق.
2002 - السباح الكويتي عبدالله الدريع يحرز الميدالية الذهبية لسباق 100 متر فراشة بزمن 01ر1 دقيقة في منافسات البطولة الآسيوية للألعاب المائية للمراحل السنية التي أقيمت في الصين.
2009 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يصدر مرسوما بالموافقة على انضمام الكويت لاتفاقية إنشاء المنظمة الدولية لقانون التنمية ومقرها العاصمة الإيطالية روما.
2012 - الكويت تتبرع بمبلغ 450 ألف دولار لمصلحة صندوق الامم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ.
2012 - فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية يعلن انتشال سفينة خشبية غارقة قرب ساحل البدع يقدر وزنها بنحو 60 طنا كانت تمثل مشكلة بيئية وملاحية.
2013 - طائرة تابعة للقوة الجوية بالجيش الكويتي تصل إلى السودان حاملة معونات للمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت بعض المناطق السودانية قدرت قيمتها بمليونين و500 ألف دولار أمريكي.
2016 - مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يقرر حل مجلسي إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية وتعيين لجنتين وطنيتين مؤقتتين لإدارة شؤون اللجنة الأولمبية والاتحاد لمدة ستة أشهر وذلك بسبب مخالفات وتجاوزات مالية.
2020 - وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي يصدر قرارا بأن تكون الدراسة (عن بعد) لجميع المراحل التعليمية في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي (2020/2021) وذلك في إطار اجراءات مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).
2022 - اتحاد المصارف العربية يعلن حصول الكويت على المرتبة الرابعة بالنسبة لعدد المصارف التي دخلت لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم. (النهاية)

م ب ر / ن س ن





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