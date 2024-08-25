البيت الأبيض بايدن يتابع عن كثب هجوم طيران الاحتلال الإسرائيلي على لبنان

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قال المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي شون سافيت اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يتابع عن كثب" الهجوم الذي شنه طيران
الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.
وأضاف سافيت في بيان نشره البيت الأبيض أن الرئيس بايدن يتابع الأحداث في المنطقة عن كثب وكان على تواصل مع فريقه للأمن القومي طوال المساء.
وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم ان شخصا قتل وجرح آخرون اثر سلسلة غارات شنتها طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان هي الأعنف منذ بداية الحرب على الجنوب.
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