البيت الأبيض بايدن يتابع عن كثب هجوم طيران الاحتلال الإسرائيلي على لبنان

MENAFN - Al-Anbaa) قال المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي شون سافيت اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يتابع عن كثب" الهجوم الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.

وأضاف سافيت في بيان نشره البيت الأبيض أن الرئيس بايدن يتابع الأحداث في المنطقة عن كثب وكان على تواصل مع فريقه للأمن القومي طوال المساء.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم ان شخصا قتل وجرح آخرون اثر سلسلة غارات شنتها طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان هي الأعنف منذ بداية الحرب على الجنوب.