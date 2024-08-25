مستعمرون يقيمون بؤرة استعمارية قرب دير قرنطل جنوب غرب أريحا

MENAFN - Palestine News ) أريحا /PNN- أقام مستعمرون، اليوم الأحد، بؤرة استعمارية جديدة، جنوب غرب أريحا.

وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، بأن مستعمرين اقتحموا منطقة دير قرنطل، ونصبوا خيمة في المكان.

وكان مستعمرون، قد أقاموا الخميس الماضي، بؤرة استعمارية قرب نبع العوجا، شمال مدينة أريحا.

ومنذ مطلع عام 2024 وحتى نهاية حزيران، أقام مستعمرون 17 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين في الضفة الغربية.

كما قامت سلطات الاحتلال في الفترة ذاتها، بتسوية أوضاع "شرعنة" 11 بؤرة استعمارية جديدة، من خلال قرارات "كابينيت" الاحتلال، أو من خلال تعديل نفوذ مستعمرات قريبة منها أو من خلال إقرار مخططات هيكلية، ما ينذر بالاستيلاء على المزيد من الأراضي، والتضييق على المزيد من القرى والبلدات الفلسطينية لصالح ما يبنيه المستعمرون.