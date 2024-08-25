مستعمرون يقيمون بؤرة استعمارية قرب دير قرنطل جنوب غرب أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا /PNN- أقام مستعمرون، اليوم الأحد، بؤرة استعمارية جديدة، جنوب غرب أريحا.
وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، بأن مستعمرين اقتحموا منطقة دير قرنطل، ونصبوا خيمة في المكان.
وكان مستعمرون، قد أقاموا الخميس الماضي، بؤرة استعمارية قرب نبع العوجا، شمال مدينة أريحا.
ومنذ مطلع عام 2024 وحتى نهاية حزيران، أقام مستعمرون 17 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين في الضفة الغربية.
كما قامت سلطات الاحتلال في الفترة ذاتها، بتسوية أوضاع "شرعنة" 11 بؤرة استعمارية جديدة، من خلال قرارات "كابينيت" الاحتلال، أو من خلال تعديل نفوذ مستعمرات قريبة منها أو من خلال إقرار مخططات هيكلية، ما ينذر بالاستيلاء على المزيد من الأراضي، والتضييق على المزيد من القرى والبلدات الفلسطينية لصالح ما يبنيه المستعمرون.
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