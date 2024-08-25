بعد رد حزب الله ، لا تستعجلوا الرد الايراني فهو آت بلا ريب بقلم رشيد شاهين

MENAFN - Palestine News ) منذ قام الكيان العنصري بعمليتي الاغتيال في بيروت للقائد الشهيد فؤاد شكر وفي طهران للقائد الشهيد اسماعيل هنية، لم تتوقف التساؤلات حول الرد سواء من لبنان او من إيران على عمليتي الاغتيال.

اما وقد قام حزب الله بالرد على اغتيال القائد شكر وهو كما قال الحزب، الرد الاولي على عملية الاغتيال وهذا ربما يشي بان هنالك رد آخر في الافق، وعليه فان السؤال حول الرد الايراني سيظل قائما.

الاسىئلة التي يتم سؤلها تتمحور حول متى سيكون الرد وما هي طبيعته او طبيعة الهدف الذي سيتم استهدافه، وحجم الرد وهل سيكون الرد فقط من الجبهة الايرانية ام سيشارك

اليمن بالرد استنادا الى ما اشار إليه السيد الحوثي وهل سيشارك حزب الله بهذا الرد اذا ما استندنا الى ما صدر عن الحزب ومن ان رده فجر اليوم كان ردا اوليا.

في الواقع، من يستعجلون الرد هم اصحاب نوايا او مرامات

مختلفة، فمنهم من يسأل ويستعجل وفي ذهنيته ضرورة ترسيخ مبدأ الردع وعدم السماح للكيان بالاستمرار بقيام دور البلطجي في المنطقة، وهنالك من يسأل هادفا الى التشكيك في الموقف الايراني مستندا الى خلفيات مرتبطة بعوامل فئوية او طائفية او الى حسابات مختلفة اخرى تتمترس بشكل عام حول الموقف "المعادي" او في اقل تقدير المشكك بكل ما له علاقة بمحور المقاومة.

من المعروف ان الكيان يعمل بشكل حثيث منذ ما يزيد على عقدين من الزمن على جر امريكا بشكل خاص الى حرب على إيران وذلك منذ اعلان الاخيرة عن اطلاقها برنامجها النووي بداية الالفية.

في نيسان الماضي اقدم الكيان على استهداف القنصلية الايرانية في دمشق وهو ما اعتبرته إيران عدوانا صارخا على سيادتها، مما فرض على إيران ان تقوم بالرد، وهذا ما حصل في 13 على 14 من ابريل، وثبت في حينه ان الكيان اعجز من ان يتمكن من رد ذلك الهجوم فاستنجد بامريكا والغرب وبعض العربان، وبرغم ذلك لم تتمكن كل تلك القوى من التصدي بشكل كامل لذلك الهجوم.

الكيان الذي من الواضح انه لم يرتدع بعد الهجوم الايراني، ولأنه كما اشرنا يسعى الى جر امريكا لمواجهة مع إيران للقضاء على برنامجها النووي بشكل أساسي ، اقدم على اغتيال القائد اسماعيل هنية ومرافقه في قلب العاصمة الايرانية وهو الامر الذي يعلم الكيان انه لا يمكن لايران ان تتركه بدون رد لانه اعتداء صارخ على سيادة إيران وضيفها وكرامتها لا بل وشرفها، مما يعني استدعاء امريكا مجددا الى مواجهة مع إيران دفاعا عن الكيان وهو الامر الذي قد يتحول الى مواجهة شاملة وهو الهدف "الاسمى" الذي يسعى إليه الكيان.

من جهتها، ايران، التي بدون شك فاجأها اغتيال هنية، لا يمكن لها ان ترد بشكل آلي "اوتوماتيكي" للعديد من الاسباب والتي نعتقد ان من اهمها.

قبل ان تقوم بالرد لا بد من التخطيط و اختيار الهدف او الاهداف التي يجب استهدافها، وقبل ذلك لا بد من اخذ كل الاحتياطات اللازمة من اجل تأمين مواقعها المتعلقة بالبرنامج النووي سواء باخلائها او تفريغها مما يلزم وضروري وهذا ينطبق على كل المواقع الاستراتيجية الهامة.

المسألة الاخرى تتعلق "بالحليف" الاستراتيجي للكيان المحادد لايران وهو دولة اذربيجان التي قد تسمح للكيان باستخدام اجوائها واراضيها للهجوم على إيران.

اضافة الى ذلك فان إيران ناخذ بعين الاعتبار جميع الاتصالات الدبلوماسية من دول العالم من اجل عدم الرد.

واخيرا فان هنالك مفاوضات جارية من اجل الوصول الى صفقة بين المقاومة في غزة والكيان ولا ترغب إيران ان تكون حجر

عثرة في هذا المسار.

الرد الايراني ليس بالضرورة سيكون على هوى المستعجلين للرد، فهذه "حرب" قد تكون نتائجها مدمرة للكثير من المنجزات التي عملت إيران على بنائها على مدار اربعة عقود من عمر الثورة الايرانية، والموضوع لا يتعلق ب "كبسة زر" من اجل ارضاء هذا الطرف او ذاك، وليس المطلوب من إيران ان تخوض غمار اي حرب او حتى اشتباك قد تكون النتاىج وخيمة على إيران وشعبها.

ما هو مؤكد، ان الرد على عمليتي الاغتيال ابتدأ منذ اللحظة الاولى لعمليتي الاغتيال، الكيان منذئذ يعيش حالة من الارباك والاستنفار والطواريء والخوف والهلع والجاهزية العالية وكل هذا له اثمانه التي لا تقل تكلفتها عن المواجهة المباشرة وهي جزء هام من المواجهة المباشرة.

باختصار، الرد الايراني قادم، لكن السؤال الذي سيؤرق الكيان خلال الايام او الاسابيع القادمة، هل سيشارك حزب الله واليمن في اي هجوم إيراني قادم؟

25-8-2024



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