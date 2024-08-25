أسعار العملات المشفرة ترتفع مع تكهنات بتخفيف نقدي من الاحتياطي الفيدرالي

(MENAFN
) شهدت أسعار العملات المشفرة ارتفاعًا ملحوظًا خلال جلسة التداول يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس، مدفوعة بتوقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتخذ تدابير لتخفيف السياسة النقدية في أقرب وقت الشهر المقبل، ويأتي هذا التفاؤل رغم التقلبات المستمرة التي ميزت سوق الأصول الرقمية مؤخرًا، وارتفعت قيمة بيتكوين، العملة المشفرة الرائدة، بنسبة 1.26 بالمئة لتصل إلى 61,056.18 دولارًا، بينما زادت إيثريوم، العملة الرقمية الكبرى الأخرى، بنسبة 2.44 بالمئة إلى 2,669 دولارًا، كما حققت عملة ريبيل زيادة متواضعة بنسبة 0.47 بالمئة لتصل إلى 59.93 سنتًا، وتعكس هذه التحركات في الأسعار المشاعر الإيجابية في السوق حيث يتكهن المستثمرون بتحولات محتملة في السياسة النقدية الأمريكية.
كما تزامن الارتفاع الأخير في أسعار العملات المشفرة مع زيادة الترقب حول خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول القادم في منتدى جاكسون هول، ويراقب المستثمرون تصريحات باول عن كثب، حيث يتوقع الكثيرون أن دورة تشديد السياسة النقدية الحالية قد تنتهي في أقرب وقت الشهر المقبل، وقد زاد هذا الشعور من التفاؤل في سوق العملات المشفرة، حيث قد تدفع أسعار الفائدة المنخفضة المزيد من الاستثمار نحو الأصول الرقمية، وبالإضافة إلى ذلك، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة لبيتكوين في الولايات المتحدة تدفقًا كبيرًا من رأس المال، حيث بلغ صافي التدفقات 236.6 مليون دولار على مدى الأيام الخمسة المتتالية التي سبقت يوم الأربعاء.
وفي يوم الأربعاء وحده، جذبت هذه الصناديق استثمارات صافية بلغت 39.5 مليون دولار، مما يبرز الاهتمام القوي للمستثمرين في سوق العملات المشفرة، ومنذ الموافقة على عرضها في وقت سابق من هذا العام، وصلت التدفقات الصافية الإجمالية إلى هذه الصناديق إلى 17.6 مليار دولار، وتعكس هذه الاستثمارات الكبيرة الثقة المتزايدة في بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى كخيارات استثمارية قابلة للتطبيق، خاصة في بيئة ترتبط فيها الأسواق المالية التقليدية ارتباطًا وثيقًا بسياسات البنوك المركزية، ومع انتظار السوق لمزيد من الوضوح بشأن خطوات الاحتياطي الفيدرالي القادمة، من المرجح أن تبقى العملات المشفرة في دائرة الضوء، حيث يراقب المستثمرون أي علامات قد تؤثر على اتجاهات الأسعار المستقبلية.
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