أسعار الذهب تشهد ارتفاعاً مع تكهنات بتراجع الفائدة

(MENAFN
) سجلت أسعار الذهب زيادة بنسبة 1 بالمئة لتصل إلى 2,508.88 دولار للأونصة، حيث تراجعت كل من الدولار الأمريكي وعوائد الخزانة استجابةً لإشارة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لاحتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وعلى الرغم من الارتفاع، لا تزال أسعار الذهب أقل من المستوى القياسي الذي بلغ 2,531.60 دولار والذي تم تحقيقه في وقت سابق من الأسبوع، كما شهدت عقود الذهب الآجلة في الولايات المتحدة أيضًا زيادة بنسبة 1.2 بالمئة لتصل إلى 2,546.20 دولار، وقد عززت تصريحات باول، التي اقترحت أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتقليص أسعار الفائدة وأشارت إلى أن التضخم يقترب من الهدف البالغ 2 بالمئة للبنك المركزي، التوقعات بتعديل سياسة النقدية المقبلة.
كما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.6 بالمئة، وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد خطاب باول، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، ووفقًا لتاي وونغ، تاجر المعادن المستقل في نيويورك، فإن أسواق الأصول تستجيب بشكل إيجابي لتلميح باول حول تحول السياسة، مع توقع استمرار صعود الذهب قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، ومن جانبه، توقع أليكس إبكاريان، المدير التنفيذي في شركة أليغيني جولد، أن التوقعات بخفض أسعار الفائدة قد تدفع أسعار الذهب إلى نطاق يتراوح بين 2,550 و2,600 دولار.
كذلك تشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي إلى احتمال بنسبة 67.5 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، مع احتمال بنسبة 32.5 بالمئة لتقليص أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، بالإضافة إلى الذهب، شهدت المعادن الثمينة الأخرى أيضًا ارتفاعات: زادت أسعار الفضة بنسبة 2.1 بالمئة لتصل إلى 29.60 دولار للأونصة، وارتفعت البلاديوم بنسبة 1.6 بالمئة إلى 947.50 دولار، بينما صعدت أسعار البلاتين بنسبة 1.5 بالمئة إلى 958.35 دولار.
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