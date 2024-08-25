الأسهم الأمريكية تترتفع بعد تصريحات باول المتفائلة

(MENAFN
) شهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس، مدفوعةً بتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وخلال خطابه المرتقب في ندوة جاكسون هول الاقتصادية، أشار باول إلى أن "الوقت قد حان" لتخفيض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن المخاطر المرتبطة بارتفاع التضخم قد تراجعت، كما أوضح أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في صدد السعي نحو مزيد من التدهور في أوضاع سوق العمل، مما يشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للسياسة النقدية، وهو ما قد يكون أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات.
وبعد تصريحات باول، شهدت جميع المؤشرات
الرئيسية للأسواق الأمريكية مكاسب ملحوظة. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 462.3 نقطة، أو 1.14 بالمئة، ليصل إلى 41,175.08 نقطة، وصعد مؤشر ستاند آند بورز 500 بمقدار 63.97 نقطة، أو 1.15 بالمئة، ليغلق عند 5,634.61 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 258.44 نقطة، أو 1.47 بالمئة، ليصل إلى 17,877.79 نقطة، وكانت أسهم التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك نيفيديا وآبل وتسلا، من بين أكبر المساهمين في هذا الارتفاع، مما يعكس رد فعل إيجابي للسوق تجاه التغيرات المتوقعة في سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
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