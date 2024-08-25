شركة الاتصالات الأمريكية لينغو تواجه غرامة بفيمة مليون دولار بعد مكالمة انتخابية مزيفة

(MENAFN
) فرضت لجنة الاتصالات الفيدرالية غرامة قدرها مليون دولار على شركة الاتصالات الأمريكية لينغو، بسبب نقل مكالمة انتخابية احتيالية استخدمت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمحاكاة صوت الرئيس جو بايدن بشكل زائف، وكشفت لجنة الاتصالات الفيدرالية أن لينغو وافقت على دفع الغرامة والالتزام ببرنامج متخصص مصمم للتحقق من هوية العملاء الذين يستخدمون شبكتها لنقل البيانات، وكانت المكالمة الاحتيالية تحتوي على صوت مشابه بشكل ملحوظ لصوت بايدن، وتم استخدامها لتضليل الناخبين في نيوهامبشير في يناير، وحثهم على الامتناع عن التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وتم التظاهر بأن المكالمة صادرة عن لجنة سياسية تابعة للحزب الديمقراطي، بينما كانت المعلومات المرسلة مزيفة.
كما أكدت رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية، جيسيكا روزنورسل، على أهمية الشفافية، قائلةً إن "كل واحد منا يستحق أن يعرف أن الصوت على الخط هو بالضبط ما يدعي"، وأشارت إلى أنه إذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي، فيجب الإفصاح عنه بوضوح للعملاء والمواطنين أو الناخبين، ورداً على هذه الحادثة، التي أبرزت إمكانيات إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، عززت لجنة الاتصالات الفيدرالية تدابيرها القانونية ضد الممارسات المزيفة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وفي مايو الماضي، اقترحت اللجنة فرض غرامة قدرها 6 ملايين دولار ضد المستشار السياسي المسؤول عن المكالمة، مما يبرز جدية الانتهاك والتزام الهيئة التنظيمية بمعالجة مثل هذه القضايا.
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