وزارة الطاقة الأمريكية تكشف عن شراء كبير للنفط لإعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي

(MENAFN
) أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن عملية شراء كبيرة تقارب 2.5 مليون برميل من النفط لإعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وذلك بعد أكبر عملية إطلاق من الاحتياطي في عام 2022، ويأتي هذا الشراء ضمن جهد أوسع لتجديد الاحتياطي الذي تم استنفاده بشكل كبير بعد قرار إدارة بايدن بإطلاق 180 مليون برميل من النفط لتحقيق الاستقرار في أسعار البنزين خلال النزاع بين روسيا وأوكرانيا، ستشمل الشحنة الجديدة حوالي 800,000 برميل من النفط الخام عالي الكبريت شهرياً، والتي من المقرر تسليمها إلى موقع برايان ماوند في تكساس من يناير حتى مارس من العام المقبل.
كما تم منح عقد هذه المشتريات، الذي تبلغ قيمته أكثر من 180.3 مليون دولار، إلى شركة ماكواري لتجارة السلع، وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لشراء ما يصل إلى 6 ملايين برميل، مع معدل شراء شهري أولي قدره 2 مليون برميل، ورغم أن الوزارة لم تحدد ما إذا كانت ستكمل 3.5 مليون برميل المتبقية ضمن الإطار الزمني المحدد، إلا أن جهود إعادة ملء الاحتياطي قيد التنفيذ بالفعل، وحتى الآن، أعادت الإدارة شراء أكثر من 47 مليون برميل بتكلفة متوسطة قدرها 76.89 دولار للبرميل، أي أقل بحوالي 18 دولاراً من السعر المتوسط البالغ 95 دولاراً للبرميل الذي تم بيع النفط به في عام 2022.
في حين تسلط هذه الجهود الضوء على التزام الحكومة الأمريكية بإعادة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى مستوياته السابقة للإطلاق، ويلعب الاحتياطي الاستراتيجي دوراً حاسماً في ضمان أمن الطاقة وتخفيف أي اضطرابات محتملة في سلسلة إمدادات النفط، ومع استمرار الإدارة في التعامل مع تعقيدات أسواق الطاقة العالمية، تعكس هذه الإجراءات نهجاً استراتيجياً لإدارة احتياطيات النفط الوطنية بفعالية.
MENAFN25082024000045015682ID1108597971
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.