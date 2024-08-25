شركة تي سي إم سي تنال على دعم مالي كبير من الصين واليابان لدعم استثماراتها في صناعة أشباه الموصلات

(MENAFN
) أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) مؤخراً أنها حصلت على دعم مالي كبير بقيمة 62.5 مليار دولار تايواني، ما يعادل حوالي 1.95 مليار دولار أمريكي، من الصين واليابان، ويهدف هذا الدعم المالي الضخم إلى دعم استثمارات تي إس إم سي في هاتين المنطقتين خلال السنوات القليلة الماضية، ووفقاً لأحدث تقرير مالي للشركة، تلقت تي إس إم سي دعماً قدره 7.96 مليار دولار تايواني من حكومتي الصين واليابان خلال النصف الأول من هذا العام، ويأتي هذا المبلغ بعد تلقي الشركة دعماً سابقاً قدره حوالي 47.55 مليار دولار تايواني في عام 2023 و7.05 مليار دولار تايواني في عام 2022 من الحكومتين الصينية واليابانية.
كما يصل إجمالي الدعم المالي المقدم لشركة تي إس إم سي من كل من اليابان والصين منذ عام 2022 إلى 62.5 مليار دولار تايواني، وتم تخصيص هذه الأموال لدعم مشاريع استثمارية لشركة تي إس إم سي في كوماتسو، اليابان، ونانجينغ، الصين، ويبرز هذا الدعم المالي الكبير الأهمية الاستراتيجية العالمية لصناعة أشباه الموصلات، حيث تستثمر العديد من الدول بشكل كبير في هذا القطاع لتعزيز قدراتها الخاصة في مجال أشباه الموصلات.
في حين يعكس الدعم من الصين واليابان اتجاهاً أوسع للاستثمار الدولي في تكنولوجيا أشباه الموصلات، مما يسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذه الصناعة على مستوى العالم، ومع استمرار الدول في إعطاء الأولوية لتطوير وتوسيع صناعاتها في هذا المجال، يعتبر هذا النوع من الدعم حاسماً لدعم التقدم التكنولوجي والحفاظ على الميزة التنافسية في السوق العالمية.
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