البنك المركزي الأوروبي يتحضر لتخفيض جديد للفائدة

(MENAFN
) من المتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية في منطقة اليورو، مما يدفع مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى التحضير لدعم تخفيض آخر في أسعار الفائدة الشهر المقبل، ومع تجمع تسعة من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي السنوي في جاكسون هول، هناك دعم متزايد لمزيد من التخفيف النقدي خلال الاجتماع القادم في 12 سبتمبر، ويتوقع اقتصاديون أن ينخفض معدل التضخم إلى 2.2 بالمئة في أغسطس، بعد نسبة مخيبة للآمال بلغت 2.6 بالمئة في يوليو، ويشمل هذا التوقع المتفائل انخفاضًا طال انتظاره في ضغوط الأسعار الأساسية، التي ظلت ثابتة عند 2.9 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتترقب الأسواق المالية بشكل متزايد تخفيضًا إضافيًا بمقدار ربع نقطة مئوية، مع احتمال بنسبة 60 بالمئة لتخفيض آخر في وقت لاحق من هذا العام، مما سيخفض سعر الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 3 بالمئة.
كما أن التوقع السائد بين الاقتصاديين هو أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل تقليص سعر الإيداع بمقدار ربع نقطة مئوية كل ثلاثة أشهر حتى نهاية عام 2025، ليختتم دورة التخفيف النقدي في وقت أبكر مما كان متوقعًا سابقًا، ويتماشى هذا التوقع مع الاعتقاد بأن التضخم في منطقة اليورو قد يقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة بنهاية أغسطس، ومع ذلك، فإن الضغوط السعرية الأساسية المستمرة وارتفاع تكاليف الخدمات من المحتمل أن تبقي صانعي السياسات حذرين، مما سيدفعهم إلى اتخاذ نهج تدريجي ومدروس لتخفيضات الأسعار في المستقبل، وعلى الرغم من النظرة المتفائلة للتضخم، لا يزال البنك المركزي الأوروبي ملتزمًا بتقييم السياق الاقتصادي الأوسع، بما في ذلك التفاعل بين الأجور والإنتاجية وأرباح الشركات، قبل اتخاذ أي قرارات.
في حين تأثرت مواقف البنك المركزي الأوروبي أيضًا بالبيانات الأخيرة، التي رغم أنها تظهر بعض العلامات الإيجابية، إلا أنها تقدم أيضًا تحديات، بينما كانت أرقام الإنتاجية دون المستوى المتوقع، جاء التطور البارز الأسبوع الماضي في شكل تباطؤ ملحوظ في نمو الأجور المتفاوض عليها، الذي انخفض إلى 3.6 بالمئة في الربع الثاني من 4.7 بالمئة سابقًا، وأعرب مارتينز كازاكس، رئيس بنك لاتفيا المركزي وأحد أبرز الصقور، عن استعداده لمناقشة تخفيض آخر في سبتمبر، مشيرًا إلى اتجاهات البيانات الحالية، وشدد على أنه حتى لو ظل التضخم ثابتًا نسبيًا في الأشهر القادمة، فإن الظروف ستدعم الاستمرار في تخفيض أسعار الفائدة، كما أشار كازاكس إلى تفضيله للنهج التدريجي في خفض الأسعار من وجهة النظر الحالية، ودعمًا لهذا الزخم، ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى اتجاه مشابه للولايات المتحدة، موحيًا بأن الوقت قد حان لتقليل تكاليف الاقتراض، مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أيضًا سعر الفائدة المرجعي قريبًا.
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