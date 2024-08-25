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STC السعودية: توزيع 2.7 مليار ريال على الأقل فصلياً خلال 3 سنوات - جريدة البورصة

8/25/2024 4:44:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أقرت“الاتصالات السعودية” (STC) التزام الشركة بتوزيع 0.55 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة وذلك لفترة السنوات الثلاث القادمة، تبدأ بتوزيعات الربع الرابع من العام 2024 وتنتهي بتوزيعات الربع الثالث من العام 2027، وفق إفصاح الشركة اليوم الأحد بالسوق المالية السعودية.

تمثل تلك التوزيعات زيادة بنسبة 37.5% عن التوزيعات التي أعلنت عنها الشركة للربع الثاني، والتي حققت خلاله الشركة نمواً في صافي أرباحها بلغ 9.8% ووصلت الأرباح خلاله إلى 3.3 مليار ريال.

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التوزيعات الجديدة تعني أن الشركة ستزود مستثمريها على الأقل بنحو 2.7 مليار ريال كل ربع سنة خلال تلك الفترة. وأشارت إلى أنها قد تنظر في دفع توزيعات إضافية بعد تقييم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والاستثمارات الاستراتيجية والمتطلبات الرأسمالية للشركة.


المصدر:

MENAFN25082024000202011048ID1108597738

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