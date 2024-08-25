STC السعودية: توزيع 2.7 مليار ريال على الأقل فصلياً خلال 3 سنوات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أقرت“الاتصالات السعودية” (STC) التزام الشركة بتوزيع 0.55 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة وذلك لفترة السنوات الثلاث القادمة، تبدأ بتوزيعات الربع الرابع من العام 2024 وتنتهي بتوزيعات الربع الثالث من العام 2027، وفق إفصاح الشركة اليوم الأحد بالسوق المالية السعودية.
تمثل تلك التوزيعات زيادة بنسبة 37.5% عن التوزيعات التي أعلنت عنها الشركة للربع الثاني، والتي حققت خلاله الشركة نمواً في صافي أرباحها بلغ 9.8% ووصلت الأرباح خلاله إلى 3.3 مليار ريال.
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التوزيعات الجديدة تعني أن الشركة ستزود مستثمريها على الأقل بنحو 2.7 مليار ريال كل ربع سنة خلال تلك الفترة. وأشارت إلى أنها قد تنظر في دفع توزيعات إضافية بعد تقييم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والاستثمارات الاستراتيجية والمتطلبات الرأسمالية للشركة.
المصدر:
MENAFN25082024000202011048ID1108597738
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