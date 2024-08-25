الأسهم الأمريكية تشهد ارتفاعًا حادًا بعد تصريحات جيروم باول

(MENAFN
) شهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعًا حادًا بعد تصريحات حذرة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عززت التوقعات بأن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وجاءت تصريحات باول خلال خطابه المرتقب بشدة في ندوة جاكسون هول الاقتصادية، مشيرة إلى تحول محتمل في نهج السياسة النقدية للبنك الفيدرالي، مما زاد من تفاؤل الأسواق.
كما ذكر باول في خطابه أن "الوقت حان" لخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن "المخاطر التي تزيد من التضخم تضاءلت"، وفقًا لوكالة أنباء بريطانية، وقد رأى المراقبون أن تصريحاته كانت بمثابة إشارة واضحة إلى أن البنك المركزي يميل نحو تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، وشدد باول على أن الاحتياطي الفيدرالي لا يتوقع ولا يرحب بمزيد من التدهور في ظروف سوق العمل، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
كذلك شهدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية قفزة ملحوظة بعد خطاب باول، حيث قادت شركات كبرى مثل نفيديا وآبل وتسلا الارتفاع، وقدمت هذه الشركات دعمًا كبيرًا للارتفاع العام في السوق، مما يعكس ثقة المستثمرين في التحول المتوقع في السياسة النقدية.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 462.3 نقطة، أو بنسبة 1.14 بالمئة، ليصل إلى 41,175.08 نقطة، وبالمثل، زاد مؤشر S&P 500 بمقدار 63.97 نقطة، أو بنسبة 1.15 بالمئة، ليصل إلى 5,634.61 نقطة، وفي الوقت نفسه، شهد مؤشر ناسداك المركب أكبر زيادة، حيث أضاف 258.44 نقطة، أو بنسبة 1.47 بالمئة، ليغلق عند 17,877.79 نقطة، وقد سلطت المكاسب الواسعة عبر هذه المؤشرات الضوء على استجابة السوق الإيجابية لتصريحات باول وإمكانية اتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا في المستقبل القريب.
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