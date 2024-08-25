الولايات المتحدة تشتري ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي

(MENAFN
) أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها اشترت ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط لبدء إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للبترول بعد الإفراج الأكبر في تاريخ الاحتياطي الطارئ في عام 2022، ويأتي هذا الجهد كجزء من استراتيجية الوزارة المستمرة لاستعادة قدرة الاحتياطي بعد السحوبات الكبيرة التي تم إجراؤها لتحقيق استقرار في أسواق النفط.
كما أوضحت الوزارة أن حوالي 800,000 برميل شهرياً من النفط الخام ذي المحتوى العالي نسبياً من الكبريت سيتم تسليمها إلى موقع التخزين في برايان ماوند، تكساس، خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام المقبل، مما يضمن توفير إمدادات ثابتة للاحتياطي خلال تلك الفترة، وقد تم منح عقد شراء هذه الكمية من النفط، والذي تزيد قيمته عن 180.3 مليون دولار، لشركة ماكواري كوموديتيز تريدنغ، ويمثل هذا الاتفاق خطوة هامة في خطة الحكومة لتعزيز مخزون الاحتياطي الاستراتيجي، الذي تم تخفيضه بشكل كبير خلال الإفراج غير المسبوق عن إمدادات النفط الطارئة في العام الماضي.
كذلك كانت الوزارة قد كشفت عن نيتها شراء ما يصل إلى 6 ملايين برميل من النفط في 12 أغسطس، بهدف تأمين 2 مليون برميل شهرياً من يناير إلى مارس، ومع ذلك، عندما سئلت الوزارة عن إمكانية شراء 3.5 مليون برميل المتبقية لتسليمها إلى موقع برايان ماوند خلال تلك الفترة، لم تقدم الوزارة رداً فورياً، مما يترك إمكانية القيام بمشتريات إضافية غير مؤكدة.
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