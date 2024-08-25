شركات فلسطينية ناشئة توشك على تجاوز مبيعات منتجات دولية مقاطعة

(MENAFN
) سلطت مجلة أمريكية الضوء على صعود شركات ناشئة اكتسبت زخماً بعد حملات المقاطعة الاقتصادية ضد الشركات الكبرى، التي بدأت بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة قبل أكثر من 10 أشهر، حيث استهدفت هذه المقاطعات بشكل أساسي علامات تجارية دولية مثل كوكاكولا، ماكدونالدز، وستاربكس، التي تم اتهامها بدعم إسرائيل، وأشارت المجلة إلى أنه اعتباراً من أغسطس، دخلت "غزة كولا" السوق البريطانية، وبالمثل، بدأت علامة "مشروبات فلسطين"، التي تأسست في السويد في مارس الماضي، ببيع منتجاتها في الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وجنوب أفريقيا.
كما شارك محمد كسواني، مدير الاتصالات في شركة "صفد فود"، الشركة الفلسطينية الأم التي تملك "مشروبات فلسطين"، بأن الطلب على منتجهم كان "مذهلاً"، وكشف أن العلامة التجارية باعت حوالي 16 مليون عبوة في الأشهر الخمسة الماضية، وتذهب العائدات لدعم مشاريع المجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة. وأعرب كسواني عن دهشته من الشعبية التي اكتسبها المنتج.
كذلك أشار التقرير إلى ظهور بدائل محلية في المنطقة، مثل "ماتريكس كولا" في الأردن و"كنزة" في السعودية، وذكر أن العديد من المقاهي والمطاعم في الشرق الأوسط بدأت بتجنب العلامات التجارية الكبرى خوفاً من ردود الفعل العامة الغاضبة، وأوضح المحلل في شؤون الشرق الأوسط، ويل تودمان، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن حملات المقاطعة الحالية تختلف كثيراً لأن هذا الصراع أوسع وأكثر فظاعة من سابقاته، ومع ذلك، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت هذه المقاطعات ستؤثر على سلوك المستهلكين على المدى الطويل.
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