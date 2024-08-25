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قوات الاحتلال تغلق حاجز دوتان العسكري

8/25/2024 3:11:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجز دوتان العسكري غرب جنين، ومنعت أهالي قرية برطعة والقرى المحاصرة بجدار الفصل والتوسع العنصري من الدخول والخروج منه.

وقال رئيس بلدية برطعة غسان قبها إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري، صباح اليوم الأحد، ومنعت عشرات الموظفين من التوجه لعملهم.

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