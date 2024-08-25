قوات الاحتلال تغلق حاجز دوتان العسكري
التاريخ
8/25/2024 3:11:11 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجز دوتان العسكري غرب جنين، ومنعت أهالي قرية برطعة والقرى المحاصرة بجدار الفصل والتوسع العنصري من الدخول والخروج منه.
وقال رئيس بلدية برطعة غسان قبها إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري، صباح اليوم الأحد، ومنعت عشرات الموظفين من التوجه لعملهم.
MENAFN25082024000205011050ID1108597625
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.