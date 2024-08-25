Monday, 26 August 2024 01:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

8/25/2024 3:11:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس / PNN - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير، شرق طوباس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير خاصة أمام المتوجهين إلى الأغوار، وسط عمليات تفتيش وتدقيق لمركبات المواطنين.

ويشهد حاجز تياسير منذ أشهر تشديدات عسكرية وإغلاق بشكل متكرر أمام حركة المواطنين، في إطار العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال بحق شعبنا.

MENAFN25082024000205011050ID1108597624

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث