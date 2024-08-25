الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

MENAFN - Palestine News ) طوباس / PNN - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير، شرق طوباس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير خاصة أمام المتوجهين إلى الأغوار، وسط عمليات تفتيش وتدقيق لمركبات المواطنين.

ويشهد حاجز تياسير منذ أشهر تشديدات عسكرية وإغلاق بشكل متكرر أمام حركة المواطنين، في إطار العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال بحق شعبنا.