الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس / PNN - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير، شرق طوباس.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير خاصة أمام المتوجهين إلى الأغوار، وسط عمليات تفتيش وتدقيق لمركبات المواطنين.
ويشهد حاجز تياسير منذ أشهر تشديدات عسكرية وإغلاق بشكل متكرر أمام حركة المواطنين، في إطار العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال بحق شعبنا.
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