حرب الله نفي ادعاءات الاحتلال وتفاصيل الرد في خطاب للامين العام سيعلن عن موعده اليوم

MENAFN - Palestine News ) جنوب لبنان /PNN / قال حزب الله اللبناني انه أطلقنا جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وانجزت.

وقال حزب الله في بيان له ان ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم ‏المقاومة هي ‏إدعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان.

واضاف الحزب انه سيتم تفنيد الادعاءات الاسرائيلية في خطاب للأمين العام ‏لحزب الله سماحة السيد ‏حسن نصر الله يحدد لاحقا هذا اليوم.

وكان بيان سابق صادر عن حزب الله قد قال :"بعون الله تعالى لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل ، وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية بإتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات بحمد الله كما هو مقرر.‏

واشار الحزب ان عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الان تجاوزت 320 صاروخا بإتجاه مواقع العدو .

واضاف بيان حزب الله المواقع التي تم استهدافها وإصابتها هي قاعدة ميرون و مربض نافي زيف و قاعدة زعتون و مرابض الزاعورة و

قاعدة السهل و

ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل و ثكنة يو أف في الجولان السوري المحتل و

قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل و

قاعدة يردن في الجولان السوري المحتل و قاعدة عين زي تيم ‏و ثكنة راموت نفتالي.

وختم الحزب بيانه بالقول ان بقية التفاصيل حول العملية العسكرية ستأتي في بيانات لاحقة .