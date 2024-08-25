حرب الله نفي ادعاءات الاحتلال وتفاصيل الرد في خطاب للامين العام سيعلن عن موعده اليوم

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنوب لبنان /PNN / قال حزب الله اللبناني انه أطلقنا جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها وعبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا اليوم قد تمت وانجزت.
وقال حزب الله في بيان له ان ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم المقاومة هي إدعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان.
واضاف الحزب انه سيتم تفنيد الادعاءات الاسرائيلية في خطاب للأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله يحدد لاحقا هذا اليوم.
وكان بيان سابق صادر عن حزب الله قد قال :"بعون الله تعالى لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل ، وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية بإتجاه هدفها المنشود في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات بحمد الله كما هو مقرر.
واشار الحزب ان عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الان تجاوزت 320 صاروخا بإتجاه مواقع العدو .
واضاف بيان حزب الله المواقع التي تم استهدافها وإصابتها هي قاعدة ميرون و مربض نافي زيف و قاعدة زعتون و مرابض الزاعورة و
قاعدة السهل و
ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل و ثكنة يو أف في الجولان السوري المحتل و
قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل و
قاعدة يردن في الجولان السوري المحتل و قاعدة عين زي تيم و ثكنة راموت نفتالي.
وختم الحزب بيانه بالقول ان بقية التفاصيل حول العملية العسكرية ستأتي في بيانات لاحقة .
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