قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة

MENAFN - Palestine News ) محافظات / PNN - شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ ساعات مساء أمس وحتى صباح اليوم ، حملة دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين، قامت خلالها بتفتيش عدد من منازل وعاثت فيها فسادا، قبل أن تعتقل عدد من المواطنين في انحاء مختلفة من مدن الضفة الغربية .

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة مواطنين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة احياء في مدينة الخليل واعتقلت المواطن عبد الله راسم شاور، وأحمد ماجد الأشقر، ويونس راضي اسعد الطباخي، ومصعب السلايمة، وأحمد أبو زينة، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي محافظة قلقيلية،قالت مراسلتنا إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين احمد نزال، واسيد القاضي، من مدينة قلقيلية، أثناء مرورهما على حاجز عسكري قرب مدينة رام الله.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية باقة الحطب شرق قلقيلية وداهمت منزلا يعود لعائلة عبد الغني، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وشددت قوات الاحتلال، من إجراءاتها العسكرية عند الحواجز المحيطة بمدينة قلقيلية، ونصبت حاجزا مفاجئا عند مدخل قرية كفر لاقف شرقا واعاقت تنقل المواطنين.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنا، واعتدى على آخر بالضرب، خلال اقتحام قرية مادما جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية

بأن قوات الاحتلال اقتحمت مادما وداهمت عدة منازل فيها، واعتدت بالضرب على أحد المسنين ما أدى إلى إصابته برضوض في أنحاء متفرقة من جسده، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن باسم زيادة بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، ستة مواطنين من مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية برفقة جرافة، اقتحمت المخيم، وشرعت بأعمال تخريب في البنية التحتية داخله، وقامت بهدم "مول العرايشي" الذي تم استهدافه أكثر من مرة سابقا، كما سمع أصوات انفجارات داخل المخيم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت منها ستة مواطنين هم، نضال حشاش، وأحمد قطاوي، وفراس منصور، وزاهر جمعة ونجله عمر، وحسين علي شتية.

وفي محافظة بيت لحم ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأح، مواطنين من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عبد الرحمن الصباح (25 عاما)، ومحمد سليم محمود الصباح (32 عاما) بعد مداهمة منزليهما.

وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وجابت شوارعها وأحيائها، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وكانت مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في القرية مساء أمس، وأغلقت منطقة المطينة على الشارع الرئيسي أمام حركة المركبات.

وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، شابا وفتاتين من باب الساهرة في القدس المحتلة، عقب الاعتداء عليهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على فتاة في منطقة باب الساهرة، وعندما حاول أحد الشبان حمايتها، اعتدت تلك القوات عليه بالضرب المبرح، قبل أن تعتقله وتعتقل فتاتين من المكان.



