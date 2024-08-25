قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
)
محافظات / PNN - شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ ساعات مساء أمس وحتى صباح اليوم ، حملة دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين، قامت خلالها بتفتيش عدد من منازل وعاثت فيها فسادا، قبل أن تعتقل عدد من المواطنين في انحاء مختلفة من مدن الضفة الغربية .
في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة مواطنين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة احياء في مدينة الخليل واعتقلت المواطن عبد الله راسم شاور، وأحمد ماجد الأشقر، ويونس راضي اسعد الطباخي، ومصعب السلايمة، وأحمد أبو زينة، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
وفي محافظة قلقيلية،قالت مراسلتنا إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين احمد نزال، واسيد القاضي، من مدينة قلقيلية، أثناء مرورهما على حاجز عسكري قرب مدينة رام الله.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية باقة الحطب شرق قلقيلية وداهمت منزلا يعود لعائلة عبد الغني، وفتشته وعبثت بمحتوياته.
وشددت قوات الاحتلال، من إجراءاتها العسكرية عند الحواجز المحيطة بمدينة قلقيلية، ونصبت حاجزا مفاجئا عند مدخل قرية كفر لاقف شرقا واعاقت تنقل المواطنين.
وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنا، واعتدى على آخر بالضرب، خلال اقتحام قرية مادما جنوب نابلس.
وأفادت مصادر أمنية
بأن قوات الاحتلال اقتحمت مادما وداهمت عدة منازل فيها، واعتدت بالضرب على أحد المسنين ما أدى إلى إصابته برضوض في أنحاء متفرقة من جسده، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن باسم زيادة بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، ستة مواطنين من مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية برفقة جرافة، اقتحمت المخيم، وشرعت بأعمال تخريب في البنية التحتية داخله، وقامت بهدم "مول العرايشي" الذي تم استهدافه أكثر من مرة سابقا، كما سمع أصوات انفجارات داخل المخيم.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت منها ستة مواطنين هم، نضال حشاش، وأحمد قطاوي، وفراس منصور، وزاهر جمعة ونجله عمر، وحسين علي شتية.
وفي محافظة بيت لحم ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأح، مواطنين من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عبد الرحمن الصباح (25 عاما)، ومحمد سليم محمود الصباح (32 عاما) بعد مداهمة منزليهما.
وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وجابت شوارعها وأحيائها، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وكانت مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في القرية مساء أمس، وأغلقت منطقة المطينة على الشارع الرئيسي أمام حركة المركبات.
وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، شابا وفتاتين من باب الساهرة في القدس المحتلة، عقب الاعتداء عليهم.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على فتاة في منطقة باب الساهرة، وعندما حاول أحد الشبان حمايتها، اعتدت تلك القوات عليه بالضرب المبرح، قبل أن تعتقله وتعتقل فتاتين من المكان.
MENAFN25082024000205011050ID1108597622