الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني وانخفاض إنشاء الطرق خلال تموز

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت ارتفاعا نسبته 0.31% خلال تموز الماضي مقارنة بشهر حزيران، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 121.93 مقارنة بـ121.55 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وقال الإحصاء في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إنه على مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 0.47%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.20%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال تموز 2024 مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف أن أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية سجلت ارتفاعا نسبته 0.31% خلال تموز الماضي مقارنة بشهر حزيران، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 120.87 مقارنة بـ120.49 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 0.46%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.12%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2024 مقارنة بالشهر السابق.

كما سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة ارتفاعا نسبته 0.43% خلال تموز الماضي مقارنة بشهر حزيران، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 121.83 مقارنة بـ 121.30 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.65%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.19%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال تموز مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضا مقداره 0.28% خلال شهر تموز الماضي مقارنة بشهر حزيران، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 118.02 مقارنة بـ118.35 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 1.18%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.16%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 1.44%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2024 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعا نسبته 0.27% خلال تموز مقارنة بشهر حزيران، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 131.00 مقارنة بـ 130.64 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعا نسبته 0.55%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 122.96 مقارنة بـ 122.29 خلال الشهر السابق، وأسعار شبكات المياه ارتفاعا نسبته 0.16%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 134.65 مقارنة بـ134.44 خلال الشهر السابق.





ارتفاع في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة ارتفاعا نسبته 0.61%، خلال تموز مقارنة بشهر حزيران، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 117.52 مقارنة بـ116.81 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).