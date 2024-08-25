الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني وانخفاض إنشاء الطرق خلال تموز

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت ارتفاعا نسبته 0.31% خلال تموز الماضي مقارنة بشهر حزيران، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 121.93 مقارنة بـ121.55 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
وقال الإحصاء في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إنه على مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 0.47%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.20%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال تموز 2024 مقارنة بالشهر السابق.
وأضاف أن أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية سجلت ارتفاعا نسبته 0.31% خلال تموز الماضي مقارنة بشهر حزيران، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 120.87 مقارنة بـ120.49 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 0.46%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.12%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2024 مقارنة بالشهر السابق.
كما سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة ارتفاعا نسبته 0.43% خلال تموز الماضي مقارنة بشهر حزيران، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 121.83 مقارنة بـ 121.30 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.65%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.19%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال تموز مقارنة بالشهر السابق.
انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق
سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضا مقداره 0.28% خلال شهر تموز الماضي مقارنة بشهر حزيران، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 118.02 مقارنة بـ118.35 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 1.18%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.16%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 1.44%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2024 مقارنة بالشهر السابق.
ارتفاع في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه
وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعا نسبته 0.27% خلال تموز مقارنة بشهر حزيران، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 131.00 مقارنة بـ 130.64 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).
وعلى مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعا نسبته 0.55%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 122.96 مقارنة بـ 122.29 خلال الشهر السابق، وأسعار شبكات المياه ارتفاعا نسبته 0.16%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 134.65 مقارنة بـ134.44 خلال الشهر السابق.
ارتفاع في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي
سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة ارتفاعا نسبته 0.61%، خلال تموز مقارنة بشهر حزيران، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 117.52 مقارنة بـ116.81 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).
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