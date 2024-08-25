وفد إسرائيلي يشارك في محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة اليوم

وفد إسرائيلي يشارك في محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة اليوم
التاريخ
8/25/2024 3:11:10 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
الداخل المحتل / PNN - نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين دبلوماسيين، القول إن رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع سيرأس وفدا إسرائيليا في محادثات وقف إطلاق النار بغزة التي تجري في القاهرة اليوم الأحد.
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