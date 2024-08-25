المستقلة للانتخاب: انطلاق برنامج التدريب الخاص بلجان الاقتراع والفرز

MENAFN - Amman Net) في ضوء استعدادات الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء مجلس النواب 2024، أعلنت الهيئة عن انطلاق البرنامج التدريبي الخاص بالعاملين فيلجان الاقتراع والفرز ومدراء المراكز، في جميع الدوائر الانتخابية.

وأكد الدكتور عيسى الطراونة، مدير المعهد الانتخابي في الهيئة المستقلة للانتخاب، أن هذا البرنامج يستهدف العاملين في يوم الاقتراع ضمن لجان الاقتراع والفرز ومدراء المراكز، وضباط الارتباط الإداريين في كافة الدوائر الانتخابية، حيث يتضمن البرنامج الجانب النظري والعملي، ومحاكاة الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة، والتي يشملها محتوى البرنامج التدريبي لضمان نجاح العملية الانتخابية.

كما أنه يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين وتمكينهم من أداء مهامهم بمهنية وحيادية، بحيث يشمل التعريف بالإجراءات الناظمة للعملية الانتخابية، بما فيها تعبئة المحاضر وآلية الاقتراع والفرز، لتعزيز ضمانات النزاهة وتوحيد الإجراءات في كافة مراكز وغرف الاقتراع.

ومن الجدير ذكره أن هذا البرنامج التدريبي يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وأن عدد المشاركين بلغ ( 29721 ) شخصا.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، قد حدد يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2024، موعدا للاقتراع لانتخابات مجلس النواب 2024.