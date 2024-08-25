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ابو صعيليك: كلفة الشحن في ميناء العقبة ارتفعت بنسبة 100% نتيجة اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر

8/25/2024 3:03:46 AM
(MENAFN- Amman Net) قال رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني الدكتور خير أبو صعيليك، إن الدعم الملكي لرؤية التحديث الاقتصادي يشير إلى ضرورة استمرار زخم العمل في هذا المسار، مؤكدًا أنه لا يمكن تعليق أي تباطؤ في العمل على شماعة الأحداث الجيوسياسية في الإقليم.
وأضاف أبو صعيليك في محاضرة ألقاها في منتدى "مسارات" بحضور عدد من الاقتصاديين، عن رؤية التحديث الاقتصادي "العابرة للحكومات" بحسب وصفه، إن الاستجابة لإدارة الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات أصبحت أكثر كفاءة، لكن اضطرابات الإقليم عمقت من تحديات إدارة الاقتصاد ومنعت الانتقال السريع إلى مرحلة الازدهار.
وأكد أن الحرب الغاشمة على الأشقاء في غزة كان لها تأثيرات سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني الأردني، حيث تراجعت نسبة النمو الاقتصادي إلى 2 بالمئة بعد أن كانت اختتمت عام 2023 عند 2.6 بالمئة .
وأوضح أن كلفة شحن البضائع في ميناء العقبة ارتفعت بنسبة 100 بالمئة نتيجة اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع الدخل السياحي، إلى جانب انخفاض الاستهلاك وانحراف الإيرادات العامة للنصف الأول من عام 2024 بمقدار لا يقل عن نصف مليار دينار عن الإيراد المقدر في قانون الموازنة العامة.
ودعا أبو صعيليك الى إجراء تعديلات على البرنامج التنفيذي للأعوام (2023-2025) تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات اللازمة لتجاوز الآثار الاقتصادية لحرب غزة، من بينها التيسير الكمي وتعزيز قدرة القطاع السياحي، خاصة الفنادق التي تراجع دخلها في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 26.2 بالمئة .
وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي هي وثيقة حية تستجيب للتغذية الراجعة بناءً على قياس الفجوة بين النصوص النظرية ونتائج التطبيق الفعلي، موضحا أن هناك تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد الأردني، حيث تعززت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، كما تقدم قطاع العقارات على قطاعات أخرى مهمة.
كما دعا إلى زيادة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وتحسين الأهمية النسبية لصافي الصادرات لتكون قادرة على إنتاج سلع وخدمات قابلة للتصدير.
وأشار أبو صعيليك الى أن الاقتصاد الأردني متكامل، لكن لا يمكن فصل البيئة الاستثمارية المحلية عن البيئة الاستثمارية في الإقليم، والتي تعاني من تدني مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) نتيجة الاضطرابات في الإقليم وارتفاع أسعار الفوائد.

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