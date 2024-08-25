4 إصابات بحوادث تدهور على طرق خارجية

(MENAFN
- Amman Net) تعاملت كوادر إدارة الدوريات الخارجية والدفاع المدني مع عدد من حوادث السير خلال فترة الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها عدد من الإصابات والأضرار المادية .
وفي التفاصيل، قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية في التقرير المروري اليومي عبر إذاعة الامن العام الخميس، إن الكوادر الميدانية تعاملت مع حادث تدهور مركبة شحن "تريلا" على طريق اربد باتجاه عمان نتج عنه اصابة واحدة تم اسعافها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اجراء اللازم في الموقع .
وكما تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق القويرة باتجاه عمان نتج عنه 3 اصابات تم اسعافهم الى مركز طبي القويرة، وتم إجراء اللازم في الموقع.
وبدوره أفاد مندوب إدارة السير بوقوع حادث تصادم مركبتين على طريق الجامعة الاردنية صباح اليوم، ما أدى الى انحراف احدى المركبات عن الطريق، وتبين بالتحقيق المروري أن سبب الحادث انشغال أحد السائقين باستخدام الهاتف النقال .
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