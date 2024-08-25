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4 إصابات بحوادث تدهور على طرق خارجية

8/25/2024 3:03:45 AM
(MENAFN- Amman Net) تعاملت كوادر إدارة الدوريات الخارجية والدفاع المدني مع عدد من حوادث السير خلال فترة الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها عدد من الإصابات والأضرار المادية .
وفي التفاصيل، قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية في التقرير المروري اليومي عبر إذاعة الامن العام الخميس، إن الكوادر الميدانية تعاملت مع حادث تدهور مركبة شحن "تريلا" على طريق اربد باتجاه عمان نتج عنه اصابة واحدة تم اسعافها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اجراء اللازم في الموقع .
وكما تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق القويرة باتجاه عمان نتج عنه 3 اصابات تم اسعافهم الى مركز طبي القويرة، وتم إجراء اللازم في الموقع.
وبدوره أفاد مندوب إدارة السير بوقوع حادث تصادم مركبتين على طريق الجامعة الاردنية صباح اليوم، ما أدى الى انحراف احدى المركبات عن الطريق، وتبين بالتحقيق المروري أن سبب الحادث انشغال أحد السائقين باستخدام الهاتف النقال .

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