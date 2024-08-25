حزب الله يطلق عملية الرد على اغتيال احد قادته بحسب بيان صدر عنه

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 25 آب ( بترا ) - اطلق حزب الله صباح اليوم عملية تعد الأولى من نوعها منذ اغتيال احد قادته في الضاحية الجنوبية لبيروت في نهاية الشهر الماضي .

وأعلن الحزب في بيان اليوم عن بدء هجوم جوي من خلال إطلاق عدد كبير من الطائرات المسيرة نحو العمق الإسرائيلي فيما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدة مناطق في جنوب لبنان وهي بلدات مليخ، المحمودية، شمع، طيرحرفا، كونين، عيتا الجبل، قانا، دير سريان،زبقين وبيت ياحون".

--(بترا )

ع ط

25/08/2024 07:46:49