حزب الله يطلق عملية الرد على اغتيال احد قادته بحسب بيان صدر عنه
التاريخ
8/25/2024 2:18:02 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 25 آب ( بترا ) - اطلق حزب الله صباح اليوم عملية تعد الأولى من نوعها منذ اغتيال احد قادته في الضاحية الجنوبية لبيروت في نهاية الشهر الماضي .
وأعلن الحزب في بيان اليوم عن بدء هجوم جوي من خلال إطلاق عدد كبير من الطائرات المسيرة نحو العمق الإسرائيلي فيما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدة مناطق في جنوب لبنان وهي بلدات مليخ، المحمودية، شمع، طيرحرفا، كونين، عيتا الجبل، قانا، دير سريان،زبقين وبيت ياحون".
--(بترا )
ع ط
25/08/2024 07:46:49
MENAFN25082024000117011021ID1108597492
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