Monday, 26 August 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب الله يطلق عملية الرد على اغتيال احد قادته بحسب بيان صدر عنه

8/25/2024 2:18:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 25 آب ( بترا ) - اطلق حزب الله صباح اليوم عملية تعد الأولى من نوعها منذ اغتيال احد قادته في الضاحية الجنوبية لبيروت في نهاية الشهر الماضي .
وأعلن الحزب في بيان اليوم عن بدء هجوم جوي من خلال إطلاق عدد كبير من الطائرات المسيرة نحو العمق الإسرائيلي فيما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدة مناطق في جنوب لبنان وهي بلدات مليخ، المحمودية، شمع، طيرحرفا، كونين، عيتا الجبل، قانا، دير سريان،زبقين وبيت ياحون".
--(بترا )
ع ط
25/08/2024 07:46:49

MENAFN25082024000117011021ID1108597492

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث