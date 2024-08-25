حزب الله يشن هجوماً جوياً كبيراً لاستهداف أعماق الأراضي الإسرائيلية

(MENAFN
) شن حزب الله هجوماً جوياً كبيراً باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة لاستهداف أعماق الأراضي الإسرائيلية, وفقاً لما أعلنه الحزب اللبناني, فإن هذه العملية هي رد مباشر على وفاة قائدهم, فؤاد شكر, ويخطط حزب الله للكشف عن الأهداف العسكرية الإسرائيلية التي تم استهدافها في وقت لاحق, ويصف الحزب هذا الهجوم بأنه "رد أولي" لتكريم استشهاد شكر.
كما تشير التقارير إلى أن العملية التي يقودها حزب الله تضمنت إطلاق عدد كبير من الطائرات المسيرة نحو مواقع عسكرية استراتيجية إسرائيلية, بالإضافة إلى الهجوم بالطائرات المسيرة, أعلن الحزب أيضاً مسؤوليته عن إطلاق عدد كبير من الصواريخ على مواقع العدو المختلفة, بما في ذلك الثكنات ومنظومات القبة الحديدية في شمال فلسطين المحتلة, وقد أشار حزب الله إلى أن العملية لا تزال مستمرة وأنه سيتم إصدار تحديث شامل حول تقدمها وأهدافها في وقت لاحق.
كذلك في ردها على هذه الهجمات, قامت أنظمة الدفاع الإسرائيلية باعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة فوق القرى الحدودية في جنوب لبنان, وقد أفادت القوات الإسرائيلية بأن الهجوم كان واسع النطاق, حيث تم إطلاق 320 صاروخاً وطائرة مسيرة من لبنان خلال حوالي 90 دقيقة, بعد تقييم شامل للوضع صباح الأحد, قررت قوات الدفاع الإسرائيلية تنفيذ تغييرات في استراتيجيتها الدفاعية, وقد فرضت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قيوداً جزئية في عدة مناطق, بما في ذلك هضبة الجولان الشمالية والجنوبية, الجليل, وادي الأردن, الكرمل, ومنطقة تل أبيب, تهدف هذه التدابير إلى تعزيز الأمن والتعامل مع مستوى التهديد المرتفع الناتج عن الصراع المستمر.
وعلاوة على ذلك, قامت القوات الإسرائيلية بالتنسيق مع القوات العسكرية الأمريكية, حيث وصل قائد عسكري أمريكي إلى الأردن يوم الأحد لدعم الوضع, وذكرت قناة 12 الإسرائيلية أنه تم إغلاق جميع المناطق الساحلية في حيفا أمام الجمهور كإجراء احترازي, وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أهمية اتباع تعليمات وتحذيرات قيادة الجبهة الداخلية, مشيراً إلى أنه سيتم توفير إشعارات وتحديثات للناس في الوقت المناسب مع تطور الوضع.
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