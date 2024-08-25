إسرائيل تشن هجمات استباقية وحزب الله يعلن انتهاء المرحلة الأولى من الرد بنجاح

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / أعلن حزب الله "انتهاء المرحلة الأولى من الرد على العدوان الصهيوني ‏الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدّى إلى استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر...".

من ناحيته أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد أنه شن ضربات استباقية في لبنان بعد رصده استعدادات لحزب الله لشن "هجمات واسعة النطاق" ضد إسرائيل، فيما أعلن حزب الله انتهاء المرحلة الأولى من الرد على اغتيال فؤاد شكر بـ"نجاح كامل وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه هدفها المنشود في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات بحمد الله كما هو مقرر".

وأوردت تقارير إسرائيلية، أن الجيش أحبط هجوما صاروخيا لحزب الله كان مخططا الساعة الخامسة فجرا لاستهداف منشآت إستراتيجية في وسط البلاد من بينها مطار "بن غوريون".

وجاء في بيان لحزب الله، أن "عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الآن تجاوزت 320 صاروخا باتجاه مواقع العدو"، مشيرا إلى أن بقية التفاصيل حول العملية العسكرية ستأتي في بيانات لاحقة.

وسمع دوي انفجارات في مناطق مختلفة في الجليل، فيما دوت صافرات الإنذار في مناطق مختلفة في الجليل بما فيها منطقة عكا وشمالي حيفا، فيما جرى تعليق العمل في مطار بن غوريون، كما انقطع التيار الكهربائي في عدة مواقع في منطقة عكا، في ظل تقارير عن إطلاق حزب الله عشرات القذائف والصواريخ صباح اليوم.

وأعلن حزب الله في بيان أولي صباح اليوم الأحد أنه "في يوم أربعينية الإمام الحسين بن علي عليهما السلام سيد الشهداء وإمام الأحرار ورمز التضحية والإيثار ‏والإباء، وعند فجر هذا اليوم الأحد الواقع في 25 آب 2024 وفي إطار الرد الأولي على العدوان الصهيوني ‏الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدّى إلى استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر رحمه ‏الله وعدد من أهلنا الكرام من نساء وأطفال، بدأ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً، وبالتزامن مع ‏استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ".‏

وأضاف أن "هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للإنتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها إن شاء الله تعالى".‏

وشدد على أن "المقاومة الإسلامية في لبنان الآن وفي هذه اللحظات هي في أعلى جهوزيتها وستقف بقوة وبالمرصاد ‏لأي تجاوز أو اعتداء صهيوني وبالأخص إذا تم المسّ بالمدنيين فسيكون العقاب شديدا وقاسيا جدا".‏

وتوجه الجيش الإسرائيلي في رسالته إلى سكان جنوب لبنان، حاضا "جميع الأشخاص الموجودين بالقرب من المناطق التي ينشط فيها حزب الله على المغادرة فورا لحماية أنفسهم وعائلاتهم".

وأضاف الجيش الاسرائيلي أنه "سيفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطني إسرائيل". وفي رسالة بالفيديو عبر منصة إكس، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن "مقاتلات تهاجم حاليا أهدافا لحزب الله".