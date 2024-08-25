العدوان على غزة يدخل يومه 324 والاحتلال يواصل استهداف النازحين

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- في اليوم الـ324 للحرب على غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة المحاصر، وأكدت مصادر طبية استشهاد 71 مواطناَ إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة وسط وجنوبي قطاع غزة
منذ أمس السبت.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40265 والاصابات إلى 93144 منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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