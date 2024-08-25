العدوان على غزة يدخل يومه 324 والاحتلال يواصل استهداف النازحين

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- في اليوم الـ324 للحرب على غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة المحاصر، وأكدت مصادر طبية استشهاد 71 مواطناَ إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة وسط وجنوبي قطاع غزةمنذ أمس السبت.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40265 والاصابات إلى 93144 منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



