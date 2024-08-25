عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في ميدان المخطوفين وسط تل أبيب وقبالة وزارة الجيش للمطالبة بإبرام تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وشارك في المظاهرات زعيم المعارضة يائير لبيد الذي طالب بنيامين بالذهاب بنفسه إلى القاهرة لإبرام صفقة.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل حكومة بنيامين نتنياهو وأخرى تشير إلى أن المفاوضات الجارية في القاهرة هي الفرصة الأخيرة للصفقة.

ونشر زعيم المعارضة يائير لبيد، عبر حسابه بمنصة "إكس"، صورا له أثناء مشاركته في هذه المظاهرة.

وخاطب لبيد رئيس الوزراء نتنياهو قائلا له "اذهب بنفسك إلى القاهرة (حيث تنطلق الأحد جولة مفاوضات جديدة بشأن غزة)، لا ترسل أحدا، الصفقة الآن".

ومثل تل أبيب، تظاهر آلاف آخرون في مدينة حيفا تلبية لدعوة عائلات الأسرى الإسرائيليين، وطالبوا بالاستجابة لنداء العائلات والتوصل إلى صفقة بشكل فوري.

وشهدت كذلك بلدات إسرائيلية مختلفة مظاهرات مشابهة، من ضمنها مظاهرة بمشاركة المئات قبالة منزل نتنياهو في مدينة قيساريا، وكذلك مظاهرات في هرتسليا.

كما خرجت مظاهرة أخرى في القدس تطالب بصفقة تبادل وإقالة الحكومة، وقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية خلالها 3 أشخاص.

وكانت عائلات الأسرى قد اتهمت نتنياهو في مؤتمر صحفي قبل بدء المظاهرات بأنه يغامر بحياة الأسرى من أجل مصالحه السياسية.

وقال ممثلو عائلات الأسرى إن نتنياهو مستمر في عرقلة صفقة التبادل بشكل ممنهج، وإنه يتصرف وفق مصالحه السياسية. كما اتهموه بخداع الولايات المتحدة واعتماد سياسة معاكسة، وطالبوا الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم الوثوق به.

ويصر نتنياهو على مواصلة الحرب على قطاع غزة، والتمسك باستمرار السيطرة العسكرية على محور فيلادلفيا وممر نتساريم ومعبر رفح، مما يقلل فرص نجاح مفاوضات الهدنة المستأنفة في القاهرة.

في المقابل، تصر حماس على إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي كاملا من قطاع غزة وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بقطاع غزة.