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نتنياهو يعقد جلسة الكابينيت المحصن تحت الارض في تل ابيب

8/25/2024 2:12:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة المجلس الامني والسياسي المصغر الكابينت ​​المنعقد الآن في المقر المحصن تحت الأرض في الكرياه بتل أبيب انه و في وقت مبكر من الصباح رصدنا استعدادات حزب الله لمهاجمة إسرائيل، وبالتشاور مع وزير الجيش ورئيس الأركان، أصدر تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بالتحرك بشكل استباقي لإحباط التهديد.

ونقلت وسائل الاعلام العبرية عن نتنياهو قوله ان الجيش يعمل بقوة لإحباط التهديدات، ودمر آلاف الصواريخ الموجهة إلى الشمال، كما أحبط العديد من التهديدات الأخرى، ويعمل بقوة كبيرة في الدفاع والهجوم.

وقال نتنياهو في كلّمته الإسرائيلية أطلب منكم، أيها الإسرائيليون، أن تلتزموا بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية - نحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا لحماية "بلدنا"، وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم والاستمرار في اعتماد قاعدة بسيطة: من يؤذينا سنؤذيه.

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