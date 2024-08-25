نتنياهو يعقد جلسة الكابينيت المحصن تحت الارض في تل ابيب

MENAFN - Palestine News )في وقت مبكر من الصباح رصدنا استعدادات حزب الله لمهاجمة إسرائيل، وبالتشاور مع الجيش ورئيس الأركان، أصدر تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بالتحرك بشكل استباقي لإحباط التهديد.

ونقلت وسائل الاعلام العبرية عن نتنياهو قوله ان الجيش يعمل بقوة لإحباط التهديدات، ودمر آلاف الصواريخ الموجهة إلى الشمال، كما أحبط العديد من التهديدات الأخرى، ويعمل بقوة كبيرة في الدفاع والهجوم.

وقال نتنياهو في كلّمته الإسرائيلية أطلب منكم، أيها الإسرائيليون، أن تلتزموا بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية - نحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا لحماية "بلدنا"، وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم والاستمرار في اعتماد قاعدة بسيطة: من يؤذينا سنؤذيه.