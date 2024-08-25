نتنياهو يعقد جلسة الكابينيت المحصن تحت الارض في تل ابيب

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / قال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة المجلس الامني والسياسي المصغر الكابينت المنعقد الآن في المقر المحصن تحت الأرض في الكرياه بتل أبيب انه و
في وقت مبكر من الصباح رصدنا استعدادات حزب الله لمهاجمة إسرائيل، وبالتشاور مع وزير
الجيش ورئيس الأركان، أصدر تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بالتحرك بشكل استباقي لإحباط التهديد.
ونقلت وسائل الاعلام العبرية عن نتنياهو قوله ان الجيش يعمل بقوة لإحباط التهديدات، ودمر آلاف الصواريخ الموجهة إلى الشمال، كما أحبط العديد من التهديدات الأخرى، ويعمل بقوة كبيرة في الدفاع والهجوم.
وقال نتنياهو في كلّمته الإسرائيلية أطلب منكم، أيها الإسرائيليون، أن تلتزموا بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية - نحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا لحماية "بلدنا"، وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم والاستمرار في اعتماد قاعدة بسيطة: من يؤذينا سنؤذيه.
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