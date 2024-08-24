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خطة لتسريع ثورة التنقل الذاتي في السعودية

8/24/2024 11:43:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرا يتناول التنقل الذاتي في السعودية، باعتباره صندوقا لجديدا لمشاريع مستقبل النقل.
وقال سيباستيان بوكوب، رئيس الشبكات والشراكات وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي: ((بينما نتنقل عبر التقدم في القرن الحادي والعشرين، فإن دمج التنقل الذاتي في أنظمة النقل العالمية لدينا يبرز باعتباره تطورًا محوريًا)).
ويوضح تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي كيفية توسيع نطاق التنقل الذاتي في جميع أنحاء العالم، وتنضم شركات مثل ((قوقل)) و((جنرال موتورز)) و((أوبر))، إذ يهدف التنقل الذاتي لخفض نسبة انبعاثات الكربون العالمية التي تمثل 20 %.
الإمكانات المالية
وبحسب شركة ((ماكينزي))، فإنه بحلول عام 2035، قد تولد القيادة الذاتية ما بين 300 مليار دولار و400 مليار دولار من الإيرادات السنوية. وستعمل المركبات ذاتية القيادة على خفض تكاليف التشغيل، فالحافلة ذاتية القيادة قد تكون مربحة إذا استوعبت 10 % فقط من الركاب، مقارنة بنحو 30 % اللازمة للحافلة التقليدية.
وتشير بعض التقديرات إلى أن خدمات المركبات ذاتية القيادة المشتركة يمكن أن تستحوذ على 35 % من إجمالي سوق السيارات.
السعودية والتنقل الذاتي
تهدف رؤية السعودية 2030 إلى تعزيز المجتمع والاقتصاد في البلاد إلى جانب أن تصبح أكثر استدامة.
إن رحلة المملكة نحو التنقل الذاتي، والتي تنبع من هذه الخطة، تشكل دراسة حالة لكيفية مساهمة الصندوق التنظيمي الوطني في تسريع التنقل الذاتي.
وقال سيباستيان: ((إن رؤية المملكة 2030 هي إستراتيجية جريئة وطموحة تهدف إلى تنويع اقتصاد الدولة ورفع مستوى قطاعات الخدمة العامة، مع التركيز بشكل كبير على البنية التحتية للنقل. وتهدف إستراتيجيات الرؤية التفصيلية، بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وإستراتيجية التنقل الذاتي، إلى وضع المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي عالمي وقائد في مجال التنقل الذاتي)).
إطار تنظيمي
تهدف الدولة إلى تطوير إطار تنظيمي قوي لتنفيذ المركبات ذاتية القيادة كجزء من هذه الخطة، ومعالجة الجوانب الرئيسية مثل معايير السلامة وقضايا المسؤولية ومتطلبات الأمن السيبراني واحتياجات البنية التحتية.
وتستثمر السعودية في مراكز البحث والتطوير وتشكيل شراكات مع شركات السيارات لدعم تنفيذ المركبات ذاتية القيادة وتعزيز الابتكار المحلي.
التنفيذ الحالي للتنقل الذاتي
Waymo، وهي خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة مملوكة لشركة Alphabet، تعمل في الولايات المتحدة في أجزاء من فينيكس وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس. يقول جيفري توملين، مدير وكالة النقل البلدي في سان فرانسيسكو: ((بالنسبة لكل تقنية تنقل جديدة نطرحها في سان فرانسيسكو، بما في ذلك المركبات ذاتية القيادة، نسأل الشركات عن كيفية مساعدة تقنيتها في تحسين أهدافنا المتعلقة بإمكانية الوصول والسلامة والشمول وإزالة الكربون)).

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