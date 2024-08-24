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غرفة الأخشاب تدعو الصناعة لمساندتها فى توطين 15 منتجًا

8/24/2024 11:43:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “أغذية” ترفع حصتها فى“أطياب” إلى 100% ((سيليا للمنسوجات)) تستهدف 140 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2024 ((جاكاردينا)) للمنسوجات ترفع استثماراتها إلى 60 مليون جنيه بنهاية العام ((الأخشاب)) تشارك فى بعثة تجارية إلى ليبيا نهاية الشهر الجارى تعتزم غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات رفع مذكرة لوزارة الصناعة لمساندتها فى توطين ما يزيد على 15 منتجا مستوردا فى السوق المحلى؛ بهدف تقليل واردات القطاع وسد احتياجات السوق المحلى.وقال علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة أوشكت على الانتهاء من المذكرة وتركز على مخاطبة شركات أجنبية للاستثمار فى توطين المستلزمات.أضاف لـ((البورصة))، أن الصناعات المطلوب توطينها بشكل يكفى احتياجات السوق المحلى تتمثل فى ((خشب ((إم دي إف)) والأبلاكاشات، ومجرى عجل الأدراج، وأرجل الانتريهات، والتربيزات”.تابع أن الغرفة تركز على استخدام الأخشاب المصرية فى صناعة منتجاتها بصورة تنافس المنتجات المستوردة حتى أنها اشترطت على العارضين بمعرض تراثنا عام 2023 بأن تكون جميع الخامات محلية بنسبة لتأهيلهم للمشاركة فى المعارض الدولية.أشار إلى أن الأزمات العالمية الأخيرة التى ألقت بظلالها على السوق المحلى، وخاصة التوترات الملاحية بالبحر الأحمر جاءت بنتائج إيجابية أجبرت المصنعين على استخدام بعض الخامات التى يوجد لها بديل فى السوق المحلى، وتجنب المستورد لارتفاع أسعاره.وأوضح، أن أسعار الأخشاب شهدت هبوطًا خلال الأسابيع الماضية، ليتراوح خشب السويد بين 16.5 و22 ألف جنيه للمتر المكعب حسب الدرجات مقابل 27 ألف جنيه بداية العام، والزان يصل المتر إلى 32 ألف جنيه حاليًا.وأوضح، أن الغرفة تركز اهتمامها فى الوقت الحالى على زيادة صادرات القطاع، والتركيز على تدريب الطلاب فى الكليات والمدارس الفنية لتكون مؤهلة للعمل بالمصانع، خاصة فى مجال اختيار وتجهيز الأخشاب الطبيعية المصنعة لإنتاج الأثاث اليدوي.ذكر، أن الغرفة تسعى لتأهيل الشركات للتصدير والمشاركة فى البعثات التجارية بهدف تعزيز فرص التعاون وزيادة الصادرات، موضحًا أن إجمالى المصانع العاملة فى القطاع تتعدى 8 آلاف مصنع.ولفت إلى أن صادرات قطاع الأثاث سجلت 135 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2024 بحسب بيانات المجلس التصديرى للأثاث.وقال إن الغرفة تستعد للمشاركة فى وفد اتحاد الصناعات المقبل لزيارة ليبيا بنهاية الشهر الجارى بمشاركة 38 مصنعًا من قطاعات مختلفة بهدف بحث الفرص الاستثمارية وزيادة الصادرات فى مشروعات إعادة إعمار المدن المتضررة من الحروب.ولفت إلى أن القطاع شهد دخول شركات كويتية وأجنبية للاستثمار فى إعادة تدوير مخلفات الاخشاب لصناعات منتجات جديدة مؤهلة للاستخدام فى السوق المحلى والتصدير، وقد اختارت مصر لتميز موقعها الجغرافى وانخفاض أجورالعمالة.وتابع أن أبرز التحديات التى تواجه القطاع هو صعود أسعار الخامات المستوردة والتى تؤثر على ارتفاع تكاليف الإنتاج النهائية للمنتجات مما يعيق المنافسة بالأسواق الخارجية.

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