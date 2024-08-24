هل تعانى أمريكا ركوداً فعلياً؟

MENAFN - Al-Borsa News) يمكن أن تصل قيمة إنشاء نظام إنذار مبكر لحالات الركود الاقتصادى إلى تريليونات الدولارات، إذ يمكن للحكومات أن تقدم تحفيزاً فى الوقت المناسب تماماً، وقد يحقق المستثمرون أرباحاً كبيرة.

لكن من المؤسف أن عملية تحديد الركود بطيئة للغاية بحيث لا تكون مفيدة، ففى أمريكا، يتولى مكتب البحوث الاقتصادية الوطنية تحديد حالة الركود، لكن الأمر قد يستغرق شهوراً لاتخاذ القرار.

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أما فى الدول الأخرى، فإنها تكتفى بمراقبة بيانات الناتج المحلى الإجمالى التى تظهر بعد فترة زمنية، وفق ما نقلته مجلة ((ذا إيكونوميست)) البريطانية.

ومن هنا، طوَّر مراقبو الركود بعض القواعد البسيطة، علماً أن العديد منهم يشير الآن إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه كثيراً من المتاعب.

وتعتبر ((قاعدة ساهم)) واحدة من أشهر هذه القواعد التى جرى تفعيلها فى بداية أغسطس الحالى، وتعتمد هذه القاعدة على ارتفاع حاد وقصير الأجل فى معدل البطالة، فتدق ناقوس الخطر عندما يتحرك متوسط معدل البطالة على مدى ثلاثة أشهر بنسبة نصف نقطة مئوية على الأقل فوق أدنى مستوى له خلال 12 شهراً.

ووفقاً لورقة بحثية حديثة أعدها باسكال ميكايلا من جامعة كاليفورنيا، سانتا كروز وإيمانويل سايز من جامعة كاليفورنيا فى بيركلى، تُعدل هذه القاعدة بإضافة مؤشر ثانٍ، وهو التغيرات فى معدل الوظائف الشاغرة؛ حيث تمكن هذا المؤشر من التقاط جميع حالات ركود منذ الكساد الكبير، ودخلت المنطقة الخطرة فى مارس.

من جهة أخرى، ينظر آخرون من المتنبئين باركود، إلى سوق السندات.

على مر التاريخ، كان منحنى العائد المقلوب ـ حيث تنخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى ما دون أسعار الفائدة قصيرة الأجل ـ يسبق فترات الركود، لكن الانعكاسات يمكن أن تحدث قبل الركود الفعلى بعام أو أكثر، والواقع أن أحدثها بدأ بالفعل فى صيف 2022.

وكانت اللحظة التى ينبغى لنا أن نشعر فيها بالذعر حقاً عندما يعكس منحنى العائد المقلوب اتجاهه، فقد كان منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين وعشرة أعوام بطيئاً فى التحول على مدى عدة أشهر، لكنه أصبح الآن على بعد 0.2 نقطة مئوية فقط.

وتجمع ورقة بحثية أعدها توماس فيليبس من جامعة نيويورك بين معدل البطالة ومنحنى العائد.

ولم تشهد قاعدته سوى إنذارين خاطئين منذ عام 1960، وتشير إلى أن الركود بدأ فى يوليو.

هل أمريكا محكوم عليها بالفشل؟ وهل ينبغى للمستثمرين المراهنة على انهيار الأسهم؟

ربما لا.

من ناحية، وجد فيليبس أن قاعدته تصف الركود بأنه جيد، لكنها ليست جيدة للاستثمار.

استخدام هذه القاعدة لتغيير محافظ الاستثمار حول فترات الركود غالباً ما كان يكبد المسثمرين خسارة، مقارنة بالاحتفاظ بالأسهم طوال الوقت، بصرف النظر عن فترة الأزمة المالية العالمية 2007 ـ 2009.

ونظراً إلى أن أسواق الأسهم تميل إلى الارتفاع، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين للغاية فى توقيتهم.

فى الوقت نفسه، تواجه قواعد الركود مشاكل أعمق أيضاً، فقد أدى ازدهار الهجرة إلى تشويه أرقام الوظائف الأمريكية.

ويعتقد بنك ((جولدمان ساكس)) أن 15% من الزيادة الأخيرة فى البطالة تعود إلى الهجرة؛ لأن الوافدين الجدد هم أكثر عرضة للبطالة.

دون هذا، لم تكن قاعدة ساهم لتُفعل.

كما أن البيانات الخاصة بالوظائف الشاغرة التى يعتمد عليها ميكايلا وسايز تتصرف بشكل غير اعتيادى، فقد قفزت أعداد الوظائف الشاغرة؛ نتيجة تحفيز الطلب خلال جائحة كوفيد وإعادة هيكلة الاقتصاد بسبب عمليات الإغلاق.

ومنذ ذلك الحين، انخفضت الوظائف الشاغرة بشكل حاد، ما يساعد على تفعيل قاعدتهما، لكنها لا تزال عند مستويات صحية بشكل عام.

هناك مشكلة أخرى تتلخص فى أن القواعد تعتمد فى الغالب على البيانات الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر، أن منحنيات العائد المقلوبة وقاعدة ساهم تعمل بشكل أقل فعالية فى أماكن أخرى.

وربما يتسم الاقتصاد الأمريكى بسلوكيات فريدة، لكن من المرجح أن هذه القواعد قد خضعت للتعديل بحيث تناسب ملامح التاريخ الأمريكى.

وفى المستقبل، من المحتمل أن تكون هذه القواعد أكثر عُرضة للخطأ سواء فى الولايات المتحدة أو أماكن أخرى.

تستند قواعد الركود إلى فرضية مفادها أنه بمجرد تفاقم الأخبار السيئة، فإن الأمور سوف تزداد سوءاً.

ومن الناحية التاريخية، كان هذا رهاناً جيداً، إذ ترتفع معدلات البطالة بسرعة ثم تنخفض ببطء، وتميل البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة إلى أن يحدث شىء ما.

ومع ذلك، فإن بنك الاحتياطى الفيدرالى لديه مجال لتخفيف السياسة النقدية، ونظراً إلى التعافى غير المعتاد فى سوق العمل، فإن بعض الاضطرابات لا تعنى كارثة.

ورغم أن التوسع الهائل فى الولايات المتحدة بدأ يهدأ، فإن التباطؤ التدريجى ليس انهياراً، بغض النظر عما تنص عليه القواعد.