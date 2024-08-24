أمريكا تهدد بعقوبات لمستضيفى البنوك الروسية

MENAFN - Al-Borsa News) تحذر الولايات المتحدة الدول التى تتعامل مع روسيا من أنها تخاطر بمواجهة عقوبات ثانوية إذا سمحت للبنوك الروسية بفتح فروع محلية لتمويل توريد السلع لدعم آلة الحرب الخاصة بفلاديمير بوتين.

تستهدف هذه الخطوة إغلاق الثغرات التى استخدمتها روسيا للالتفاف حول العقوبات، خاصة من خلال إيجاد وسائل غير معروفة لدفع ثمن السلع ذات الاستخدام المزدوج اللازمة لتصنيع الأسلحة المستخدمة فى حرب أوكرانيا.

موضوعاتهل تعانى أمريكا ركوداً فعلياً؟ الأوروبي: خفض الفائدة في سبتمبر ليس حتميا الأردن والعراق يؤكدان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

وصرح والى أدييمو، نائب وزير الخزانة الأمريكى، لصحيفة ((فاينانشيال تايمز)) البريطانية، بأن واشنطن مستعدة الآن لملاحقة الدول التى تسمح للبنوك الروسية بإنشاء فروع فى أراضيها للتهرب من العقوبات الغربية، حتى لو لم يكن البنك نفسه تحت طائلة العقوبات.

وأوضح أن ((هذا ليس مجرد تحذير بشأن التعامل مع فروع أو شركات تابعة لمؤسسة خاضعة للعقوبات بالفعل))، مشيراً إلى أن الدول يجب أن تمنع تأسيس أى فرع أو شركة تابعة روسية ((لأنها ستستخدم للالتفاف على العقوبات التى فرضها تحالفنا)).

وتعد هذه التدابير الأخيرة جزءاً من سلسلة من التعديلات على القواعد المصممة لإحباط استيراد روسيا للسلع الحساسة المتعلقة بالحرب، من خلال جعل البنوك حول العالم تتوخى الحذر من الانخراط فى تمويل هذه التجارة.

وحذر أمر تنفيذى صادر عن البيت الأبيض فى ديسمبر 2023 المؤسسات المالية الأجنبية من أنها قد تكون معرضة لعقوبات ثانوية إذا قامت أو سهلت معاملات تتعلق بالمجمع الصناعى العسكرى الروسى، وجرى توسيع نطاق الكيانات المشمولة فى يونيو ليشمل أى كيان روسى خاضع للعقوبات.

نسبت هذه التهديدات إلى روسيا باعتبارها السبب فى مشاكل كبيرة فى تمويل استيراد المواد الحساسة.

وتُظهِر بيانات التجارة الرسمية أن الصادرات من الصين وتركيا إلى روسيا من السلع الأكثر أهمية المرتبطة بالحرب انخفضت بشكل كبير بعد صدور الأمر.

وانخفضت صادرات الصين من السلع التى يطلق عليها ((السلع ذات الأولوية العالية))، وهى مجموعة من الصادرات التى بذلت الولايات المتحدة وحلفاؤها جهوداً خاصة لوقفها، من 421 مليون دولار فى ديسمبر إلى 212 مليون دولار فى فبراير.

وذكر أدييمو أن روسيا واصلت الكفاح لإيجاد قنوات دفع للسلع بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد شركات مثل بنك ((فى. تى. بى بنك شنغهاى))، المكتب التمثيلى الوحيد لبنك روسى فى الصين، والذى أدرجته الولايات المتحدة فى القائمة السوداء فى يونيو.

وأوضح أن الولايات المتحدة تحول تركيزها إلى البنوك الصغيرة فى الدول الجديدة بعد أن دفعت جولة سابقة من الضغوط البنوك الأكبر فى دول مثل الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة إلى قطع العلاقات مع الجهات الروسية.

وتبذل روسيا جهوداً لإنشاء أنظمة دفع بديلة، قوية بما يكفى لمقاومة الضغوط الغربية، بالتعاون مع دول مثل الصين وإيران التى تشاركها فى استيائها من الهيمنة المالية الأمريكية.

وتعهد كل من رئيس الوزراء الصينى لى تشيانج ورئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين ((بضمان عمل قنوات التسوية بشكل سلس وصحيح)) بعد اجتماع عقد فى موسكو الخميس الماضى، وهذا يشمل استخدام اليوان والروبل فى المزيد من المعاملات، وفتح المزيد من الحسابات المراسلة فى بلديهما، ودعم الروابط الأوثق بين أنظمتهما المالية.