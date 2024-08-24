((سيليا للمنسوجات)) تستهدف 140 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة سيليا لصناعة المنسوجات، الوصول بحجم مبيعاتها إلى 140 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، بدعم من الخطة التسويقية وزيادة قاعدة عملاء الشركة.

قال حسن عبد العال، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة حققت مبيعات منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس الجارى نحو 80 مليون جنيه، وتستهدف الوصول بالمبيعات إلى 250 مليون جنيه العام المقبل بعد الانتهاء من التوسعات الجديدة.

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أضاف لـ“البورصة” أن الشركة حصلت على تمويل من البنك الأهلى منذ فترة بقيمة 20 مليون جنيه، ضمن مبادرة الـ 15% التى أطلقتها الحكومة، حيث وظف التمويل فى رفع الطاقة الإنتاجية لمصنعها إلى 80% بعدما تراجعت نتيجة التغيرات فى الأسعار، وتسعى للحصل على قرض آخر بقيمة 30 مليون جنيه لتمويل شراء معدات من الخارج.

وتتيح المبادرة التى أطلقتها وزارة المالية 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة، يخصص منها 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، وفقًا لوزارة المالية.

وتأسست شركة سيليا لصناعة المنسوجات عام 2012 بالمحلة الكبرى وهى متخصصة فى تصنيع الأقمشة بمختلف أنواعها، وتمتلك مصنعًا على مساحة 30 ألف متر مربع.