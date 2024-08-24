((سيليا للمنسوجات)) تستهدف 140 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة سيليا لصناعة المنسوجات، الوصول بحجم مبيعاتها إلى 140 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، بدعم من الخطة التسويقية وزيادة قاعدة عملاء الشركة.
قال حسن عبد العال، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة حققت مبيعات منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس الجارى نحو 80 مليون جنيه، وتستهدف الوصول بالمبيعات إلى 250 مليون جنيه العام المقبل بعد الانتهاء من التوسعات الجديدة.
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أضاف لـ“البورصة” أن الشركة حصلت على تمويل من البنك الأهلى منذ فترة بقيمة 20 مليون جنيه، ضمن مبادرة الـ 15% التى أطلقتها الحكومة، حيث وظف التمويل فى رفع الطاقة الإنتاجية لمصنعها إلى 80% بعدما تراجعت نتيجة التغيرات فى الأسعار، وتسعى للحصل على قرض آخر بقيمة 30 مليون جنيه لتمويل شراء معدات من الخارج.
وتتيح المبادرة التى أطلقتها وزارة المالية 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة، يخصص منها 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، وفقًا لوزارة المالية.
وتأسست شركة سيليا لصناعة المنسوجات عام 2012 بالمحلة الكبرى وهى متخصصة فى تصنيع الأقمشة بمختلف أنواعها، وتمتلك مصنعًا على مساحة 30 ألف متر مربع.
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