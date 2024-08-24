سياك للمقاولات تنفذ مشروعين فى السعودية بتكلفة 406 ملايين ريال

(MENAFN
- Al-Borsa News) عزمى: الشركة تستهدف حجم أعمال بقيمة 15 مليار جنيه بنهاية العام الجارى
تعاقدت الشركة الهندسية للصناعات والتشييد“سياك” على تنفيذ مشروعين فى السعودية بتكلفة تصل إلى 406 ملايين ريال سعودى.
قال المهندس أحمد عزمى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة“سياك”، إن الشركة تعاقدت على المشروعين من خلال شركتها بالسعودية“سياك الدولية للمقاولات” بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة لشركة البحر الأحمر الدولية.
موضوعات متعلقة
“أرقام” و”سي آى كابيتال” تقومان بجولة ترويجية لطرح“بنيان” الشهر المقبل “مؤسسة التمويل الدولية” تدرس استثمار 20 مليون دولار فى صندوق“تنمية كابيتال2” 192.3 مليون دولار صافى مشتريات الأجانب فى الدين المحلى الأسبوع الماضى
وأضاف عزمى لـ”البورصة”، أن المشروعين بمدينة ضباء على ساحل البحر الأحمر غرب السعودية، بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 406 ملايين ريال سعودى.
وأوضح أن المشروع الأول يتضمن إنشاء قرية الموظفين“أمالا 5” وأعمال الدعم والبنية التحتية، بإجمالى استثمارات 300 مليون ريال سعودى.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن تشييد أكثر من 30 مبنى بنظام تسليم المفتاح، تشمل دور السينما ومبانى المرافق، ومبانى العمليات، والمبانى التجارية، وقاعات الطعام، والمساجد، والأندية الرياضية، ومكتبة مجتمعية.
وقال عزمى، إن المشروع الثانى بقرية الموظفين“أمالا 3” باستثمارات 106 ملايين ريال، ويتضمن إنشاء مجمع مدرسى متطور ومرافقه المختلفة، بما فى ذلك مبنى الإدارة، ومبانى رياض الأطفال، والمدارس الابتدائية والمتوسطة، ومبنى رياضى، ومبنى للمياه، وشبكات الصرف الصحى، والشبكات الكهربائية.
وأضاف أن“سياك” تدرس مشروعًا جديدًا فى السعودية، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الإجراءات وتوقيع العقود بحلول نهاية العام الجارى.
وأوضح أن الشركة نفذت حجم أعمال مقاولات فى مصر بقيمة 8 مليارات جنيه للقطاعين الخاص والحكومى منذ بداية العام الجارى، واستحوذت مشروعات العاصمة الإدارية على 50% من حجم الأعمال.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف حجم أعمال بقيمة 15 مليار جنيه بمختلف المشروعات بنهاية العام الجارى.
وقال عزمى، إن“سياك” تدرس 3 مشروعات جديدة فى العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة ضمن خطة الشركة التوسعية خلال الفترة القادمة.
MENAFN24082024000202011048ID1108597236
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.