سياك للمقاولات تنفذ مشروعين فى السعودية بتكلفة 406 ملايين ريال

تعاقدت الشركة الهندسية للصناعات والتشييد“سياك” على تنفيذ مشروعين فى السعودية بتكلفة تصل إلى 406 ملايين ريال سعودى.

قال المهندس أحمد عزمى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة“سياك”، إن الشركة تعاقدت على المشروعين من خلال شركتها بالسعودية“سياك الدولية للمقاولات” بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة لشركة البحر الأحمر الدولية.

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وأضاف عزمى لـ”البورصة”، أن المشروعين بمدينة ضباء على ساحل البحر الأحمر غرب السعودية، بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 406 ملايين ريال سعودى.

وأوضح أن المشروع الأول يتضمن إنشاء قرية الموظفين“أمالا 5” وأعمال الدعم والبنية التحتية، بإجمالى استثمارات 300 مليون ريال سعودى.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن تشييد أكثر من 30 مبنى بنظام تسليم المفتاح، تشمل دور السينما ومبانى المرافق، ومبانى العمليات، والمبانى التجارية، وقاعات الطعام، والمساجد، والأندية الرياضية، ومكتبة مجتمعية.

وقال عزمى، إن المشروع الثانى بقرية الموظفين“أمالا 3” باستثمارات 106 ملايين ريال، ويتضمن إنشاء مجمع مدرسى متطور ومرافقه المختلفة، بما فى ذلك مبنى الإدارة، ومبانى رياض الأطفال، والمدارس الابتدائية والمتوسطة، ومبنى رياضى، ومبنى للمياه، وشبكات الصرف الصحى، والشبكات الكهربائية.

وأضاف أن“سياك” تدرس مشروعًا جديدًا فى السعودية، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الإجراءات وتوقيع العقود بحلول نهاية العام الجارى.

وأوضح أن الشركة نفذت حجم أعمال مقاولات فى مصر بقيمة 8 مليارات جنيه للقطاعين الخاص والحكومى منذ بداية العام الجارى، واستحوذت مشروعات العاصمة الإدارية على 50% من حجم الأعمال.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف حجم أعمال بقيمة 15 مليار جنيه بمختلف المشروعات بنهاية العام الجارى.

وقال عزمى، إن“سياك” تدرس 3 مشروعات جديدة فى العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة ضمن خطة الشركة التوسعية خلال الفترة القادمة.