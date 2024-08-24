مؤسسة البترول وشركاتها تطرح حزمة من المناقصات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد مغربي
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن نيتها طرح مناقصة توفير الخدمات الأمنية الشاملة على المستويين التشغيلي والإداري من خلال عناصر وموارد ذات كفاءة وعلى درجة عالية من الخبرة والتخصص والمهنية في مجمع القطاع النفطي ومركز التدريب البترولي أو في أي مواقع جديدة تنشأ مستقبلا للمؤسسة أو تابعة لها أو أي مواقع تطلبها المؤسسة من المقاول، وذلك بمدة تنفيذ تبلغ 3 سنوات.
إلى ذلك، أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن رغبتها بدعوة الشركات المحلية والخليجية والعالمية المتخصصة بتصميم وتنفيذ المتاحف ذات الطابع التقني الحديث للمشاركة في دراستها الداخلية، حيث تعمل اللجنة الخاصة بمتحف الشركة إعداد دراسة داخلية لمسح الشركات ذات الخبرة والقادرة على تصميم وتنفيذ تجربة استثنائية جديدة ومحسنة لزوار متحفها الكائن في مبناها الرئيسي بمنطقة الأحمدي.
من جهة ثانية، قالت شركة صناعة الكيماويات البترولية إنها تعتزم طرح ممارسة في شهر ديسمبر 2024 خاصة بتقييم أصول الشركة المملوكة ضمن منطقة الشعيبة والمكتب الرئيسي ونادي بوبيان بهدف تأمين أصول الشركة.
على صعيد آخر، قررت شركة نفط الكويت ترسية مناقصة استبدال نظام الهواء المضغوط الخاص بالآلات الدقيقة، ولنظام هواء المنشأة في مراكز تجميع شرق الكويت، وذلك بقيمة 11.3 مليون دينار على إحدى الشركات المحلية التي حازت ثالث أقل الأسعار والمطابق للشروط والمواصفات، حيث قرر الجهاز تأجيل البت في القرار لاجتماع قادم وإحالة الموضوع إلى القطاع الفني.
ووافق الجهاز لشركة نفط الكويت على طرح عدد من المناقصات تمثلت في طرح مناقصة توريد الطاقة لمضخات الرفع الصناعية في منطقة جنوب وشرق الكويت، وكذلك طرح مناقصة تزويد الطاقة لمضخات الرفع الصناعية والشعبات الراسية البعيدة في جنوب وشرق الكويت (إنشاء محطات المناطق 7 و9 و11)، وكذلك في مناطق 8 و13، كما تمت الموافقة على طرح مناقصة ربط 5 من مجاميع الآبار والأعمال المرتبطة.
هذا، وقد أعلنت لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية طرح مناقصة محدودة تابعة لشركة ناقلات النفط خاصة بإعادة تأهيل خزانات الغاز المدفونة وتطوير شبكة الغاز.
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