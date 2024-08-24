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مؤسسة البترول وشركاتها تطرح حزمة من المناقصات

8/24/2024 7:20:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن نيتها طرح مناقصة توفير الخدمات الأمنية الشاملة على المستويين التشغيلي والإداري من خلال عناصر وموارد ذات كفاءة وعلى درجة عالية من الخبرة والتخصص والمهنية في مجمع القطاع النفطي ومركز التدريب البترولي أو في أي مواقع جديدة تنشأ مستقبلا للمؤسسة أو تابعة لها أو أي مواقع تطلبها المؤسسة من المقاول، وذلك بمدة تنفيذ تبلغ 3 سنوات.
إلى ذلك، أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن رغبتها بدعوة الشركات المحلية والخليجية والعالمية المتخصصة بتصميم وتنفيذ المتاحف ذات الطابع التقني الحديث للمشاركة في دراستها الداخلية، حيث تعمل اللجنة الخاصة بمتحف الشركة إعداد دراسة داخلية لمسح الشركات ذات الخبرة والقادرة على تصميم وتنفيذ تجربة استثنائية جديدة ومحسنة لزوار متحفها الكائن في مبناها الرئيسي بمنطقة الأحمدي.
من جهة ثانية، قالت شركة صناعة الكيماويات البترولية إنها تعتزم طرح ممارسة في شهر ديسمبر 2024 خاصة بتقييم أصول الشركة المملوكة ضمن منطقة الشعيبة والمكتب الرئيسي ونادي بوبيان بهدف تأمين أصول الشركة.
على صعيد آخر، قررت شركة نفط الكويت ترسية مناقصة استبدال نظام الهواء المضغوط الخاص بالآلات الدقيقة، ولنظام هواء المنشأة في مراكز تجميع شرق الكويت، وذلك بقيمة 11.3 مليون دينار على إحدى الشركات المحلية التي حازت ثالث أقل الأسعار والمطابق للشروط والمواصفات، حيث قرر الجهاز تأجيل البت في القرار لاجتماع قادم وإحالة الموضوع إلى القطاع الفني.
ووافق الجهاز لشركة نفط الكويت على طرح عدد من المناقصات تمثلت في طرح مناقصة توريد الطاقة لمضخات الرفع الصناعية في منطقة جنوب وشرق الكويت، وكذلك طرح مناقصة تزويد الطاقة لمضخات الرفع الصناعية والشعبات الراسية البعيدة في جنوب وشرق الكويت (إنشاء محطات المناطق 7 و9 و11)، وكذلك في مناطق 8 و13، كما تمت الموافقة على طرح مناقصة ربط 5 من مجاميع الآبار والأعمال المرتبطة.
هذا، وقد أعلنت لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية طرح مناقصة محدودة تابعة لشركة ناقلات النفط خاصة بإعادة تأهيل خزانات الغاز المدفونة وتطوير شبكة الغاز.

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