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هل أخلت التعديلات المتكررة على قانون العمل بفاعليته ومراعاته لمتطلبات العمال وأصحاب العمل؟

8/24/2024 3:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- وجه خبراء في العمل، انتقادا للتعديلات التي تجريها الحكومة على قانون العمل، لما يعتورها من تجزيء، ودعوا لإعادة شاملة للقانون، بعد إجراء محاورات مع أصحاب الاختصاص والخبرة.
وكانت وزيرة العمل نادية الروابدة، قالت إن الأسباب الموجبة التي أقرها مجلس الوزراء لمشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2024، تواكب التطورات في سوق العمل، وتوائم بين أحكام القانون والتشريعات النافذة، بما فيها قانون الضمان الاجتماعي، وتمكن الوزارة من القيام بمهامها ومسؤولياتها في تنظيم سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل.
وأضافت الروابدة في تصريحات صحفية، أن التعديلات تعزز من دخول المرأة إلى سوق العمل، ورفع نسبة مشاركتها الاقتصادية، وزيادة فترة إجازة الأمومة وحظر إنهاء خدمات الحامل، وتسهم أيضا بتعزيز دور الوزارة في تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية.
رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، قال إن التعديلات على القانون تجري على نحو مجتزأ ومتكرر منذ أعوام، وهذا يتسبب بتشويهه، وبتضارب أحكامه، وعدم مراعاتها للمتطلبات الوطنية ومصالح أطراف العمل بعدالة.
وقال أبو نجمة، يفترض إجراء عملية إصلاح شاملة لأحكام القانون، وفتح حوار وطني فعال على قاعدة المعايير الدولية التي التزم بها الأردن، والمبادئ والمنهجيات الواجب اتباعها في الإصلاح، بما يضمن أن يحظى بأوسع قبولٍ ممكن من الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني قبل عرضه، بحيث يوفر الحمايات الاجتماعية الضرورية المتعارف عليها، والتعامل معها باعتبارها حدودا دنيا من الحقوق والحمايات والالتزامات للعاملين وأصحاب الأعمال، وهي حمايات اتفقت عليها الأمم عبر منظومة ثلاثية، تشمل: العمال وأصحاب العمل والحكومات، في إطار منظمة العمل الدولية فيما يعرف بالحقوق والمبادئ الأساسية بالعمل ومعايير العمل اللائق، والتي تشكل الأرضية لتحقيق التوازنات في علاقات العمل.
وأكد أبو نجمة، أنه يجب أن ترتكز عملية الإصلاح الشاملة للقانون، على ضمان توفير شروط العمل اللائق للعمال، وشموله لقطاعات العمل وفئات العمال دون أي استثناء، ومن ذلك العاملون في القطاع غير المنظم، والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة والعمل الجبري أو الإلزامي؛ وعمل الأطفال، إلى جانب تطوير وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وحماية الحق في التنظيم النقابي، وزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة، واحترام معايير العمل المتعلقة بساعات العمل والإجازات الأسبوعية والرسمية والسنوية والمرضية، وشروط السلامة والصحة والمهنية، وتضمين القانون لأدوات فعالة، لإنفاذه بتعزيز قدرات أصحاب المصلحة عمالا وأصحاب عمل.
وتطرق أبو نجمة إلى أهم التعديلات، وأبرزها: الحقوق الأساسية، بحيث يجري فيها مراعاة القواعد الأساسية لحقوق العمل التي ضمنها الدستور ومعايير العمل الدولية التي التزم الأردن بها، وبنصوص واضحة وصريحة وقابلة للتطبيق، وبشكل خاص بضمان توفير شروط العمل اللائق للعمال.
وأما المسألة الأخرى، فتتمثل بالشمول، إذ يجب أن تتضمن معالجة الاختلالات الرئيسة التي لا تحتمل الانتظار في القانون، وعلى نحو خاص، ضرورة النص صراحة على شمول فئات العمال كافة بأحكام القانون، بغض النظر عن صدور أو عدم صدور أنظمة خاصة ببعضهم، كعمال الزراعة والمنازل، وأن يعالج بنصوص متخصصة أوضاع العاملين غير الرسميين (غير المنظمين)، تشملهم بالحمايات القانونية وتنظم علاقات عملهم، وتسهم بانتقالهم للعمل المنظم، وهم حسب بعض الدراسات يشكلون نحو نصف العاملين، ويفتقد كثير منهم لمعظم الحمايات القانونية.
وأشار إلى أنماط العمل الجديدة، بحيث يجب مراعاة تزايد استخدام التكنولوجيا والعمل عن بعد، فتعديل العام 2019 على القانون بإضافة تعريف العمل المرن والعمل الجزئي، يشكل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، لكنها بحاجة لتطوير وإضافة قواعد تنظيمية واضحة، بخاصة وأن نظام العمل المرن الذي صدر مؤخرا، لا يفي بالغرض لتحقيق ذلك.
وأكد أبو نجمة على جانب التمييز في العمل، بحيث تعالج قضايا التمييز في العمل كافة، وليس فقط التمييز في الأجور بين الجنسين، ومن ذلك التمييز في فرص الحصول على العمل وإجراءاته، وظروف وبيئة العمل وشروطه، وفرص التدريب والترقي والامتيازات بأشكالها، وتحديد إجراءات لحظرها، ومعاقبة مرتكبها، كما أن تعريف التمييز في الأجور المبني على الجنس وحده غير كاف، إذ لا تتوافر في القانون قواعد قانونية تضمن تطبيقه، كما أنه يمثل قصورا واضحا، نتيجة التوجه نحو معالجة نوع واحد من التمييز دون غيره.
وبشأن الحرية النقابية، دعا لمراجعة الأحكام الخاصة بالنقابات العمالية وفقا للمعايير الدولية، باتجاه التوسع في التمثيل النقابي لفئات العاملين وحرية التنظيم النقابي، ومن ذلك معالجة الاختلالات التي تضمنتها التعديلات التي جرت في العامين 2019 و2023، نظرا لما تمثله من تراجع عن التزامات الأردن، وبشكل خاص التعديلات التي أجازت للحكومة التدخل بإعداد الأنظمة الداخلية للنقابات، وحل هيئاتها الإدارية، وتعيين هيئات مؤقتة بدلاً منها، وأن تصنف الأعمال والصناعات لغايات تأسيس النقابات ونقابات أصحاب العمل، دون التشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال.
وبشأن عمل المرأة، دعا أبو نجمة، لوجوب وضع أحكام تسهم بتحفيز تشغيل المرأة وتوفير بيئة عمل صديقة لها، ومرافق وخدمات ملائمة في قطاعات العمل ومواقعه، ومساعدتها بالتصدي لما يواجهها من صعوبات في تحقيق التوازن بين العمل والأعباء العائلية، وفرض شروط العمل اللائق والمساواة في العمل وفرص التدريب والترقي، وما يتطلبه ذلك من ضرورة مراجعة النصوص القانونية للحد من التمييز ضدها، وللوقاية والحد من التحرش في مواقع العمل، لتكون قابلة للتطبيق، ولتعزيز وسائل الحماية لحقوقها الع مالية.
وفي مجال تنظيم سوق العمل، طالب أبو نجم بوجوب تنظيم الأحكام الخاصة بسوق العمل واستخدام العمالة الوافدة، فمشكلة السوق وتنظيمه تكمن بشكل أكبر في ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص بتأهيل العمالة المحلية المدربة والكافية لسد احتياجات القطاع الخاص، وفي عدم ملاءمة ظروف العمل، وانخفاض الأجور، وطول ساعات العمل، وعدم توافر شروط العمل اللائق للذكور والإناث على السواء، ما يؤدي لإحجام الأردنيين عن التوجه للعمل فيها، وبناء على ذلك علينا التوجه نحو تعديلات تعالج هذه الاختلالات، لتوفير الحماية للعمال الأردنيين وغير الأردنيين على السواء، وضمان عدم استغلالهم في العمل بصورة تضطر العامل الوافد للقبول بالاستغلال لضعف الخيارات المتاحة أمامه، ويضطر العامل الأردني للإحجام عن العمل وتفضيل البقاء في صفوف البطالة.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، قال إنه ليس مطلوبا مشروع تعديل على القانون كونه جرت عليه تعديلات عديدة في الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن قانون العمل "أصبح مرقعا"، فالتعديلات المتعددة عليه، القليل منها إيجابي، لكن المطلوب هو إجراء تعديلات تسمح بتعميق وجه تفاعلية الحوار الاجتماعي والمفاوض الجماعي بين العمال من جهة، وأصحاب الأعمال والنقابات من جهة أخرى.
كما لفت إلى أن المطلوب، يتمثل بالعودة عن تضييق مفهوم النزاع العمالي، بحيث يعود مثلما كان سابقا، اي أن أي خلاف بين أصحاب الأعمال والعاملين، أكان لهم أو ليس لهم نقابة، يجب أن يكون ضمن مفهوم ينطبق عليه مفهوم النزاع العمالي، داعيا إلى العودة للمادة التي تتعلق بإجراء مفاوضات جماعية بين أصحاب الأعمال والعاملين في المؤسسات الكبيرة والمتوسطة، حتى يكون هناك مراجعة مستمرة للقانون.
وبين عوض، أن المطلوب مراجعة الفصول المتعلقة بتنظيم النقابات، كونها بحاجة لصياغة فهي تتعارض مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى المتعلقة بتنظيم النقابات، مشيرا إلى وجوب وقف إجراء تعديلات جزئية على القانون، وإعادة صياغته من جديد كاملا، وأن تراجع كل هذه الاختلالات ويصبح لدينا قانون متزن.

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