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بحر وصياد والشبك عقباوي

8/24/2024 3:27:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أردنيا لا تجتمع كلتا الكلمتين "بحر وصياد" إلا في العقبة، وهذا أقل ما يمكن أن يكون سببا لتكون العقبة مختلفة، وسياحيا يمثل البحر والصياد صورة الترفية والتنمية اللذين يندرجان ضمن قائمة الأعمال التي يرغب الفرد سائحا أو مقيما بأن يمارس نشاطه في حياته ولو مرة واحدة، واقتصاديا يمثل البحر والصياد شريانا أساسيا في العائد المالي سواء كوسيلة نقل أو منتج يكثر الطلب عليه، واجتماعيا يمثل البحر والصياد انموذج الصبر والعزيمة وهمة العطاء، بيئيا يمثل البحر مؤشر حياة الأرض وكنوزه الطبيعية هي الأجمل، أما تراثيا ترى في "الدنقي" و" وزرة الصياد" تاريخ مجتمع نشط وسيرة تجارة كانت حلقة مكتملة من تبادل الثقافات والخبرات وأنماط السلوك، وفنيا لا تجد وتسمع أجمل من مقطوعة لفرقة عقباوية على آلة "السمسمية" وصوت شجي يغني "احنا الشباب الصيادين والبحر الأحمر بحرنا".
بحر وصياد؛ أسلوب حياة العقباوي الذي ركب البحر متمكنا لمواجهة أمواجه التي ألفها، وأصبحت سمفونية تنظم تمايله وأوجدت الطبيب والمهندس والمعلم والمفكر والباحث وغير ذلك كثير دون أن يتلاطم مع صعوباتها، ولكن اليوم يواجه ابن المدينة البحرية عروس البحر الأحمر وعشقه العقبة أمواجا برية هي الأصعب في حياته! فلم نسمع يوما أن عانى العقباوي من البحر بقدر معاناته من البشر على البر بين إدارة وتخطيط وتنفيذ، لتكون اليوم في العقبة حكايات تخالف قصص الأثر القديمة عن البحر الذي عرفه الصياد، عندما كان البشر يخافون ويهابون البحر ويودعون صياديهم وبحاراتهم عند مغادرة الشاطئ، لتصبح قصصا وحكايات وأخبار اليوم تؤكد أننا أصبحنا نخاف على البحر من البشر، نخاف على عشقنا وارثنا وميزان الطبيعة بما يلحقه البشر في مياهه وما حولها من فرح واستجمام ورزق كان قديما لا ينقطع، فهو رزق الله في ملكوته دون تدخل للبشر.
في العقبة اليوم أمواج البر والبشر أرقام نقرأها في بيانات وإحصاءات وتصريحات وصور ترسلنا لألف سؤال من أسئلة القلق المفرط، تغرس فينا الحيرة والرهبة من حجمها وأثرها على المدينة وابنائها، وأحيانا ترسم التمثيل والتطبيل والتزمير بلا طعم، وأخطر ما لفت انتباهي ما تنبه وذهب إليه ابن العقبة الكاتب الدكتور عبدالمهدي القطامين في مقال نشره قبل أيام قراءة في بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأخيرة عن العقبة تحدث فيه عن هم وقلق، والتي اشتملت على نسب مقلقة غير صحية لحجم البطالة وشكل التوزيع السكاني والارتفاع في أعداد العمالة الأجنبية، والتي تؤكد ضرورة إعادة قراءة مستقبل المدينة من قبل مختصين يتطلعون لمصلحة المدينة، وليس لإقامة مؤقتة في فندق وإعادة قص ولصق النتائج لتكون إعلانا أو تصريحا رسميا جميلا، وفي تصريحات أخرى من قاع البحر موجة بحرية بالإعلان عن نجاح رفع 14 طنا من النفايات البشرية في 228 حملة تنظيف لجوف البحر، لأقول إنها وصمة خطر غير مقبولة لسلوك البشر السلبي تجاه البحر، وليست بصمة إنجاز أو فخر تسجل ويعلن عنها في حق البحر والصياد، وخصوصا يأتي هذا الإعلان في وقت تقبل العقبة تسجيلا على قائمة التراث العالمي "اليونسكو" لمحميتها البحرية، التي يبذل من القائمين على الملف وشخوص العمل اليومي كل الطاقات والجهود لتكون عالمية بالغاية والهدف، في العقبة اليوم أرقام كثيرة تستوجب إعادة الدراسة بعمق وصدق بعيدا عن السطحية والأهواء الشخصية لتكون المدينة رقما مهما وليس هماً بأرقام يثير تساؤلات.
العقبة بالرغم من كل وصف جميل لها وبكل ما تلقى من رعاية ودعم واهتمام ومتابعة بمختلف المستويات إلا أن أغلبنا – وأقصد من ولد في العقبة خصوصا أو أقام فيها سنوات طويلة - لا نستذكر ولا نتأمل ولا نشتاق سوى للقديم منها بحرا وسمكا وشواطئ، هدوءا وسحرا ونشاطا، وقد يقول قائل هناك الجديد الجميل فأقول صدقت، فانا لا أقصد ما وصلت اليه المدينة من تطور عقاري وسياحي في البناء فهي فرصة عمل وفرصة ترفيه واستمتاع وفيها فعليا من ساهم لإعادة الثقة بالمدينة استثمارا ومستقبلا أكثر من كثير من البشر، كأيلة مدينة البحر المنجزة بحق، جارة البحر من حمل من إرث العقبة قديم اسمها، وأرسى في بحيراتها التي اوجدها القائمون دورة حياة وأرثا لا ينقطع فيها، وأنعش لياليها بالفرح كثيرا، ولنا كزوار ومقيمين وابناء ذكريات لا تنسى فيها، ولكن هل يكفي ذلك العقبة المدينة؟

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