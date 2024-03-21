الجزائر انتخابات رئاسية مسبقة في 7 سبتمبر المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت الجزائر أمس إجراء انتخابات رئاسية «مسبقة» في 7 سبتمبر 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر أصلا.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان صدر إثر اجتماع ترأسه الرئيس عبدالمجيد تبون وحضره خصوصا رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش «قرر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبدالمجيد تبون، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024».
وجرت آخر انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر 2019، وفاز فيها تبون بحصوله على 58% من الأصوات. وخلف يومها عبدالعزيز بوتفليقة الذي دفع إلى الاستقالة العام 2019 بضغط من الجيش والحراك الاحتجاجي الشعبي. وتوفي بوتفليقة في سبتمبر 2021.
وتنتهي ولاية تبون التي تستمر خمس سنوات في ديسمبر المقبل. ولم يتم إعلان أي أسباب لتبرير إجراء الانتخابات في شكل مبكر. كذلك، لم يعلن تبون ما إذا كان سيترشح لولاية ثانية.
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