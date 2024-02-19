السعودية : ضبط 3 أشخاص لترويجهم الحشيش بينهم وافد بتأشيرة زيارة

MENAFN - Al Wakeel News)قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية على وافدٍ بتأشيرة زيارة من الجنسية اليمنية، وسعوديين في محافظة الخُبر بالمنطقة الشرقية لترويجهم (102) كلجم من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.



واهابت الجهات الأمنية السعودية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى السعوديين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية ، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] ، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.



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