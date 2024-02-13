جامعة تقرر تأجيل جميع أقساط قروض الادخار بمناسبة رمضان وعيد الفطر

جامعة تقرر تأجيل جميع أقساط قروض الادخار بمناسبة رمضان وعيد الفطر
التاريخ
2/13/2024 10:11:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات رئيس لجنة إدارة صندوق الادخار تأجيل أقساط جميع أنواع القروض للمشتركين في صندوق الادخار عن شهري شباط وآذار 2024، دون احتساب أية فوائد أو عمولات.
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