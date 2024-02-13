مدينة مصدر وشركة أليسكا تتعاونان لإطلاق مشروع مزرعة عمودية ذكية

(MENAFN
- BCW Global) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 فبراير 2024: أعلنت مدينة مصدر، مركز الاستدامة والابتكار الذي يتخذ من دولة الإمارات مقراً له والمكرس لجعل المدن حلاً رئيسياً لمشكلة تغير المناخ، عن تعاونها مع "أليسكا تكنولوجيز"، وهي شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية تعمل على تطوير حلول زراعية شاملة ومحلية، لإطلاق أول مزرعة عمودية داخلية في مدينة مصدر. ويساهم هذا المشروع في تحسين مجتمع مدينة مصدر، وتوعية الزوّار بأهمية الزراعة العمودية ودورها في التصدي لتحديات الأمن الغذائي.
من خلال استخدام أحدث تقنيات الزراعة الخضراء، تعتمد مبادرة التكنولوجيا الزراعية هذه على استخدام معدات آلية وبرمجيات الذكاء الاصطناعي لزراعة أنواع عالية الجودة من الخضراوات الورقية والخس والأعشاب الغذائية الجاهز للاستهلاك والخالية من المواد الكيميائية الضارة.
تقع المزرعة ضمن حاويتي شحن تجاريتين من الحجم الكبير أعيد تخصيصهما لهذا الغرض بالقرب من إيكو بلازا في مدينة مصدر، وستنتج ما يزيد عن 650 كيلوغرام من الخضروات الورقية شهرياً على مدار العام لتوفير تجربة توريد المنتجات الطازجة مباشرةً من المزرعة إلى المائدة. وبينما تعمل الحاوية الأولى بكامل طاقتها، يخطط الشريكان لتوسيع إنتاج الحاوية الثانية في العام المقبل.
وبهذه المناسبة، قال سيباستيان ميلر، مدير الأماكن العامة في مدينة مصدر: "تعد الشراكة والتجربة من المقومات الأساسية لإيجاد حلول مبتكرة لمشكلة تغير المناخ، وهما عنصران رئيسيان في مدينة مصدر. نحن سعداء بتعاوننا مع شركة مثل أليسكا التي تشكل منصة لاختبار تقنيات الزراعة داخل المدن وإنتاج غذاء عالي الجودة، وكلاهما يلعب دوراً محورياً في معالجة قضايا الأمن الغذائي والتحديات المرتبطة بتغير المناخ".
تستخدم المزرعة العمودية مياه أقل بنسبة 90-95% من المزارع التقليدية. علاوة على ذلك، تساعد عملية المراقبة الآلية عالية الدقة في المزرعة على مضاعفة الإنتاج وتقليل هدر الغذاء.
بدأت مدينة مصدر بالفعل في استضافة الزوار، بما فيهم الطلاب، لتوعيتهم حول قضايا الأمن الغذائي وإمكانات الزراعة العمودية التي يتم من خلالها توفير منتجات عضوية طازجة وعضوية محلياً حتى في ظروف المناخ القاسي مثل مناخ دولة الإمارات. ويؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى تقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن سلسلة التوريد بشكل كبير.
وكما هو الحال في العديد من مشاريع مدينة مصدر، تُظهر مزرعة أليسكا العمودية المغلقة أيضاً الإمكانات الكامنة في استخدام الأراضي لأغراض متعددة، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
وأضاف ميلر: "يوفر هذا المشروع العديد من الفوائد، ذلك أن استخدام الأراضي الحضرية لأكثر من غرض يقلل التكاليف، ويحقق استخداماً أفضل للمساحات المحدودة، فضلاً عن زيادة المرونة الحضرية. وفي حالة المزرعة العمودية، يمكن للمساحات الخضراء كذلك أن تساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل تأثير الجزر الحرارية للمدن - بمعنى أنها تساعد في تبريد المناطق الحضرية، وهو أمر بالغ الأهمية في هذا الجزء من العالم".
من جانبه، قال ستيوارت أودا، مؤسس أليسكا: "تعتبر مدينة مصدر شريكاً رائعاً في ضوء منظومة تكنولوجيا المناخ الفريدة التي نجحوا ببنائها على مدار السنوات العشر الماضية. ويتطلب تحويل القطاع الزراعي التعاون مع المبتكرين في عشرات القطاعات، ونحن متحمسون لتسريع وتيرة تطويرنا التكنولوجي وتأثيرنا العالمي من خلال التعاون مع مجتمع مدينة مصدر".
وتعد أليسكا تكنولوجيز جزءاً من مجمع التكنولوجيا الزراعية المتنامي في مدينة مصدر، والذي يضم أيضا مزرعة ’دانا’ التجريبية التي تزرع المنتجات العضوية بتكنولوجيات ملائمة للبيئة الصحراوية، وشركة سيركا بيوتيك، وهي أول مشروع في المنطقة لإعادة تدوير النفايات العضوية واستخدامها في إنتاج أعلاف حيوانية وسمكية باستخدام الحشرات، و هايدرو آرت بود، التي توفر حلول الزراعة العمودية العضوية بشكل جميل داخل المنزل.
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