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برشلونة ينتظر إقالة خليفة تشافي

2/13/2024 8:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني عن اسم جديد في قائمة المرشحين لخلافة تشافي هيرنانديز، على مقعد المدير الفني لبرشلونة، خلال الموسم المقبل.
وكان تشافي قد أعلن رحيله عن تدريب البارسا، بنهاية الموسم الحالي.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يريد مدربا صاحب مكانة كبيرة، وإن إمكن فاز من قبل بدوري أبطال أوروبا.
وأضافت الصحيفة: "كان حلم لابورتا دائما هو يورجن كلوب، وستحاول الإدارة الجلوس معه لمحاولة إقناعه، خاصة أنه سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري".
وتابعت سبورت: "الخيار الآخر هو توماس توخيل المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ، الذي كان خيارا مستحيلا قبل عدة أسابيع".
وبينت: "لكن برشلونة بات يشعر بأنه يمكن التعاقد معه، خاصة أنه يعيش الكثير من الأزمات مع النادي البافاري".
وأشار التقرير إلى أن توخيل يميل دائما إلى العمل في الليجا، وإذا بذلت إدارة برشلونة جهدها وعرضت مشروعا جيدًا على المدرب الألماني، فمن المؤكد أنه سيقدر ذلك.
وأفادت الصحيفة بأن برشلونة يريد إنهاء قرار خليفة تشافي على الأكثر في الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار المقبل، من أجل أن يتخذ المدرب الجديد قرارات معقدة للغاية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ملاعب

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