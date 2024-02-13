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الاحتلال يقتحم مخيم جنين

2/13/2024 6:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مخيم جنين، وحاصرت منزلا.


وقال مراسل "وفا " ، إن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى مخيم جنين وحاصرت منزلا، قبل أن تقتحم قوات كبيرة أخرى من جيش الاحتلال المخيم.


وأضاف أن مواجهات اندلعت في المكان، وأطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين في المنطقة المستهدفة.


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