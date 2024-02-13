الاحتلال يقتحم مخيم جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مخيم جنين، وحاصرت منزلا.
وقال مراسل "وفا " ، إن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى مخيم جنين وحاصرت منزلا، قبل أن تقتحم قوات كبيرة أخرى من جيش الاحتلال المخيم.
وأضاف أن مواجهات اندلعت في المكان، وأطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين في المنطقة المستهدفة.
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