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أغلى صفقة في التاريخ.. اتحاد جدة يعرض على صلاح 4 أضعاف راتبه مع ليفربول

2/13/2024 5:21:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يتمسك مسؤولو نادي اتحاد جدة السعودي، بالتعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما سبق وأجرى عدة محاولات لحسم صفقة الفرعون المصري الصيف الماضي، لكنها لم تكلل بالنجاح.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن اتحاد جدة لم يستسلم ويخطط لتقديم عرض قياسي، من أجل الحصول على توقيع محمد صلاح.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اتحاد جدة يجهز عرضًا ضخمًا بقيمة 235 مليون يورو لإقناع ليفربول بالتخلي عن صلاح، وإذا وافق الريدز، سيصبح صلاح أغلى صفقة انتقال على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، متفوقًا على صفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2017، التي بلغت 222 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة، أن راتب صلاح مع اتحاد جدة سيكون 85 مليون يورو، أي 4 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه حاليًا في الدوري الإنجليزي.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025، وذكرت عدة تقارير مؤخرًا بأن الريدز يحاول تحصين النجم المصري بعقد جديد، خوفًا من الأندية السعودية.

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