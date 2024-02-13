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أمين عام أوبك: سوق النفط في حالة جيدة ومستقرة إلى حد ما

2/13/2024 5:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، اليوم الثلاثاء، إن سوق النفط في حالة جيدة ومستقرة إلى حد ما.


وأضاف الغيص، أنه يرى اقتصادا عالميا قويا هذا العام ستكون له انعكاسات إيجابية على الطلب.


وبين أمين عام منظمة أوبك هيثم الغيص اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي عدم تأويل القرار السعودي تأجيل خطط زيادة الطاقة الإنتاجية على أنه يعني أن هناك وجهة نظر بأن الطلب في تراجع.


وقال الغيص لرويترز في مقابلة بدبي على هامش القمة العالمية للحكومات "بادئ ذي بدء، أريد أن أوضح أنني لا أستطيع التعليق على قرار سعودي... لكن هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يساء تفسيره على أنه وجهة نظر مفادها أن الطلب يتراجع".

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