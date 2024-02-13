معبر رفح أبوابه مفتوحة.. وصول دفعة مصابين من غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية

MENAFN - Youm7) شهدمعبر رفحبين مصر وفلسطين اليوم استمرار حركة العبور بين مصر وقطاع غزة، وأفادت إدارة معبر رفح أنه يجرى استقبال 41 جريحا ومصابا ومرافقين لهم، إلى جانب استقبال مسافرين فلسطينيين من قطاع غزة من طلبة وعاملين بالخارج وآخرين من حملة الجوازات الاجنبية المقيمين بقطاع غزة.

كما شهد المعبر اليوم مرور شاحنات تحمل مساعدات دفع بها الهلال الأحمر المصرى فى طريقها لقطاع غزة.

يذكر انه تتواصل يوميا عبر بوابتى معبر رفح بين مصر وقطاع غزة حركة العبور الشاحنات تنقل مساعدات من مصر لقطاع غزة، وتستقبل جرحى ومصابين قادمين من غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية.

أكد الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة، والمعبر ابوابه مفتوحة لم تغلق حيث تسابقت الجهود الإنسانية ودفعت بشاحنات تنقل مساعدات من مصر وأخرى قادمة من دول عربية وأجنبية عبر مطار وميناء العريش.

أضاف أن هذه المساعدات يتسلمها الهلال الأحمر المصرى وينقلها لقطاع غزة لافتا أن ما يسمح بدخوله عدد قليل ولايزال يتكدس الكثير بسبب عرقلة اسرائيل دخول الشاحنات.

وقال أن كل هذا ليس خافيا على أحد حيث يتم يوميا استقبال وفود اغاثية واممية ومسؤولين حكوميين من كل العالم بمدينة العريش واطلاعهم على الوضع على الطبيعة وحركة استقبال المساعدات وما ينقل منها وما يتم عرقلته.