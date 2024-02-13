نائب رئيس مجلس الأمة يؤبن النائب السابق راشد التوحيد

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 2 (كونا) -- أبن نائب رئيس مجلس الأمة ورئيس الجلسة محمد المطير اليوم الثلاثاء النائب السابق راشد التوحيد الذي نال عضوية مجلس الأمة في فصله التشريعي الأول عام 1963.
وتقدم المطير في الجلسة العادية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه الفردوس الأعلى.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي إن الحكومة تنعى بكل حزن وأسى المغفور له عضو مجلس الأمة راشد التوحيد صاحب السيرة العطرة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة حافلة بالعطاء من أجل وطنه الكويت.
وأضاف الوزير معرفي "لقد شارك الفقيد في أول مجلس أمة عام 1963 ليؤسس مع النواب الأوائل اللبنة الأولى في مسيرة الحياة البرلمانية العتيدة لدولة الكويت فضلا عن دوره وإسهاماته في العمل التعاون من خلال مشاركته في تأسيس جمعية الروضة التعاونية وكأول رئيس لها ورئاسته مجلس إدارة جمعية الدعية التعاونية".
وتقدم بخالص العزاء للشعب الكويتي وأسرة الفقيد سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية) ن م ع / ع ع / ت م
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