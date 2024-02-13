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نائب رئيس مجلس الأمة يؤبن النائب السابق راشد التوحيد

2/13/2024 4:33:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 2 (كونا) -- أبن نائب رئيس مجلس الأمة ورئيس الجلسة محمد المطير اليوم الثلاثاء النائب السابق راشد التوحيد الذي نال عضوية مجلس الأمة في فصله التشريعي الأول عام 1963.
وتقدم المطير في الجلسة العادية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه الفردوس الأعلى.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي إن الحكومة تنعى بكل حزن وأسى المغفور له عضو مجلس الأمة راشد التوحيد صاحب السيرة العطرة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة حافلة بالعطاء من أجل وطنه الكويت.
وأضاف الوزير معرفي "لقد شارك الفقيد في أول مجلس أمة عام 1963 ليؤسس مع النواب الأوائل اللبنة الأولى في مسيرة الحياة البرلمانية العتيدة لدولة الكويت فضلا عن دوره وإسهاماته في العمل التعاون من خلال مشاركته في تأسيس جمعية الروضة التعاونية وكأول رئيس لها ورئاسته مجلس إدارة جمعية الدعية التعاونية".
وتقدم بخالص العزاء للشعب الكويتي وأسرة الفقيد سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية) ن م ع / ع ع / ت م

MENAFN13022024000071011013ID1107845220

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