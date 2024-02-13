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إعلاميون بحرينيون: زيارة سمو أمير البلاد إلى المنامة تعبر عن الاخوة الحقة والتطلعات المشتركة

2/13/2024 4:33:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي
المنامة - 13 - 2 (كونا) -- أكد إعلاميون بحرينيون أهمية زيارة سمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى المنامة اليوم الثلاثاء مشيرين إلى أنها تعبر عن الاخوة الحقة والمحبة الصادقة والتطلعات المشتركة في إطار جزء أصيل متوارث من سلسلة زيارات متبادلة بين العائلتين الحاكمتين منذ قديم الزمان.
ورحب الاعلاميون البحرينيون في تصريحات لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ب "ضيف البحرين الكبير" متطلعين الى ما ستثمر عنه هذه الزيارة المباركة من فتح افاق رحبة واسعة في مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
وفي هذا السياق اكد رئيس تحرير صحيفة (الأيام) ورئيس جمعية الصحفيين البحرينية والأمين العام لاتحاد الصحافة الخليجية عيسى الشايجي خصوصية العلاقات الكويتية - البحرينية التي تتميز بالعمق التاريخي الواحد والاخوة الحقة والمحبة الصادقة والتطلعات المشتركة.
وقال الشايجي انه بفضل رعاية القيادتين الحكيمتين فإن العلاقات بين البلدين كانت تنمو وتتطور على مدار الزمان ولم تتعرض لأي معوقات او عقبات تحد من انطلاقتها بل كانت تسير في رتم سريع صعودا نحو الاعلى لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
ونوه الشايجي بالرؤى المشتركة التي تجمع بين عاهل مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة وسمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله وحرص القيادتين الحكيمتين على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون بما يلبي التطلعات والاماني المشتركة لابناء الشعبين الشقيقين.
واكد ان هذه الزيارة تعبر خير تعبير عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وانها بلا شك سوف تفتح افاقا رحبة وواسعة في مجالات التعاون المشتركة.
وقال ان هذه العلاقات حلقة قوية ومتينة في صرح العلاقات الخليجية وانه سيكون لهذا اللقاء بالغ الاثر في تعزيز اطر التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح ان النتائج المثمرة لهذا اللقاء ستكون بإذن الله ايذانا ببدء فصل جديد في مسيرة العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين واضافة متميزة في صرح مجلس التعاون الخليجي.
وشدد على الاهمية الكبيرة التي تكتسبها زيارة سمو امير البلاد الى البحرين ولقاؤه جلالة الملك فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة في المنطقة والتي تتطلب الدقة والحذر وتعزيز التشاور والتضامن فيما بين دولنا كافة حفاظا على امن واستقرار المنطقة وحفظا لمصالح دولنا كافة.
وقال الشايجي انه "عندما يكون سمو أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالبحرين فإنه يكون في بلده وبين اهله وعائلته التي تسعد كثيرا بوجوده بينها فالكويت هي البحرين والبحرين هي الكويت".
وقال "اننا في البحرين نعتز ونفتخر بما يربطنا من علاقات متميزة مع الكويت الشقيقة".
ومن ناحيتها قالت الصحفية البحرينية الدكتورة بثينة خليفة ان زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مملكة البحرين جزء أصيل متوارث من سلسلة زيارات متبادلة بين العائلتين الحاكمتين منذ قديم الزمان.
واكدت ان الزيارة دليل قاطع على ما تتمتع به العلاقات الكويتية - البحرينية من متانة ورسوخ قوامها والتاريخ والمصير المشترك الذي انعكس بدوره على المواقف الدبلوماسية ذات الخصوصية المشتركة من حيث النهج والرشد السياسي في مختلف الدوائر سواء الخليجية او العربية او الإسلامية والدولية.
وقالت "إننا إذ نرحب بضيف البلاد الكبير سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح نقول له: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل".
واضافت "اننا على يقين تام بأن الأيام المقبلة حبلى بالكثير من الإنجازات الباهرة التي تصب في بوتقة المصالح المشتركة العليا لكلا البلدين والشعبين الشقيقين من خلال توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية في إطار تفعيل التكامل السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي".
وأشادت بما تتميز به العلاقات بين البلدين بالكثير من العمق والقوة والمساندة من كل طرف لقضايا الطرف الآخر داخليا وخارجيا.
ولفتت الى ما تشهده العلاقات الثنائية من تعاون وتشاور مستمرين على الصعيد الدبلوماسي بما يخدم المصالح المشتركة ومجلس التعاون الخليجي بشكل خاص مؤكدة انه لطالما كانت وستظل دولة الكويت بقيادتها الحكيمة واحة أمن وأمان لمنظومة دول المجلس.
كما اشارت الى المواقف المشتركة بين البلدين تجاه القضايا القومية العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية إلى جانب تفعيل العلاقات العربية الثانية لتحقيق التكامل بين دول المنطقة على مختلف المستويات بما يخدم السلام والأمن الدوليين.
واضافت "لا يمكننا أن نغفل طبيعة العلاقات الشعبية في تجسير المسافات في ميادين جمة كالثقافة والفن والتراث... إلخ لاسيما ان الكثير من العوائل في دولة الكويت متصاهرة مع عوائل مملكة البحرين منذ أيام الغوص حتى يومنا الراهن وان الشعبين في وئام دائم".
ومن جانبه قال رئيس تحرير جريدة (الوطن) البحرينية عبدالله إلهامي انه بين البحرين والكويت حكاية علاقة تاريخية لم ولن تنضب حروف فصولها التي تتضمن إشراقات بالجملة على صعيد العلاقات الأخوية والقواسم المشتركة التي تجمعهما بشكل ينسجم مع رغبة قيادة البلدين الشقيقين ويرنو إلى سماء طموحهما بتوسيع قاعدة التفاهمات ضمن نطاق مجالات العمل المختلفة.
وشدد على ان ذلك يؤكد رغبة المنامة والكويت في النهوض أكثر بمسيرتهما التنموية الشاملة بشكل يعود بالنفع على شعبيهما المتحابين.
وأكد ان هذا التقارب يرسم أنموذجا للأخوة ووحدة الرؤى والمواقف السياسية والاقتصادية والإنسانية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل يصب في تعزيز العمل العربي المتكامل وخدمة القضايا العربية والإسلامية ومن ثم الدولية منها.
واضاف ان هذه الرؤى المشتركة تبرز دورهما كعنصرين فاعلين ومؤثرين داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي أو ضمن نطاق القرارات الإقليمية والعالمية المعنية بتسوية النزاعات وحل المشاكل العالقة فضلا عن تفاعلهما مع أبرز مواضيع منطقة الشرق الأوسط وما أبعد من ذلك كالاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها الكثير.
ولفت الى ان هناك باقة من اتفاقيات التعاون التجاري والدبلوماسي والسياحي والجوي والإعلامي تجمع البلدين الشقيقين ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية ناجعة ولدت جملة من الأرقام المبشرة حول حجم التبادل التجاري بين البحرين والكويت والذي ارتفع ليصل إلى 113 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 ونمو الاستثمارات الكويتية المباشرة في المملكة إلى 5ر2 مليار دولار.
وبدوره اكد الاعلامي البحريني والكاتب الصحفي في جريدة (أخبار الخليج) البحرينية محميد المحميد ان زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين تأتي في إطار التقدير الرفيع لعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين والتي تستمد مقومات تطورها من عوامل ‏التقارب والقواسم المشتركة وما يجمعهما من وحدة الهدف والمصير وأواصر النسب ووشائج القربى.
وأشار إلى حرص واهتمام ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وأخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما في تعزيز العلاقات الأخوية وفتح أفاق التعاون في كافة المسارات واضحة وكبيرة ومتعاظمة.
وأضاف انه من الجميل أن تأتي هذه الزيارة المباركة لسمو أمير البلاد إلى بلده مملكة البحرين بالتزامن مع احتفالات مملكة البحرين بالذكرى السنوية لميثاق العمل الوطني ودولة الكويت بالذكرى السنوية للعيد الوطني ويوم التحرير في إشارة واضحة ودلالة عميقة على الشراكة الثنائية الاستراتيجية والوجدانية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال ان العلاقات الكويتية - البحرينية أنموذج متفرد ورائد للأخوة ووحدة الرؤى والمواقف ‏في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحرص على تعزيز العمل العربي ‏المشترك وخدمة القضايا العربية والإسلامية.
وأعرب عن اعتزازه بما يجمع البلدين الشقيقين من تعاون وثيق لاسيما اللجنة العليا المشتركة للتعاون بجانب اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في شتى المجالات السياسية والدبلوماسية والتنموية.
كما اشاد بما تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين من تطورات إيجابية في ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري ونمو الاستثمارات الكويتية المباشرة في مملكة البحرين.
وقال ان الحديث عن العلاقات البحرينية - الكويتية بماضيها العريق وحاضرها المزدهر ومستقبلها المشرق يطول جدا ولكنه مترجم على أرض الواقع بصورة متلاحمة ومتعاضدة ومتكاملة في كافة الملفات والقضايا والمواضيع الخليجية والإقليمية والدولية والإنسانية.
كما اكد ان كل الشعب البحريني اليوم سعيد بالزيارة المباركة الميمونة لسمو امير البلاد الى البحرين.
وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر أرض الوطن صباح اليوم متوجها إلى مملكة البحرين الشقيقة وذلك في زيارة دولة. (النهاية)

خ ن ع



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